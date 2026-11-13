Verona, smantellata banda di finti noleggiatori: recuperate bici di lusso per oltre 100mila euro

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Un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode nel settore del noleggio di biciclette di lusso. La banda, composta da quattro cittadini lituani di età compresa tra i 33 e i 38 anni, senza fissa dimora, è stata deferita all'autorità giudiziaria con l'accusa di aver messo in piedi un traffico illecito di biciclette da corsa ed e-bike di altissima gamma.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi stipulavano contratti di noleggio presso attività commerciali situate tra il Lago di Garda e le province limitrofe, utilizzando documenti falsi. Una volta ottenute le biciclette, non le restituivano più, per poi rivenderle sul mercato nero. Un traffico di biciclette di lusso che fruttava ingenti guadagni illeciti.

Il recupero e le indagini

L'operazione, condotta in sinergia dai militari della Stazione di Sommacampagna e del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm), ha permesso di recuperare 18 velocipedi di marchi prestigiosi, per un valore complessivo superiore a 100.000 euro. Le indagini sono scattate dopo le denunce dei noleggiatori truffati, che hanno segnalato la mancata restituzione delle biciclette. I Carabinieri hanno così identificato e fermato i responsabili.

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Un fenomeno in crescita

Il noleggio di biciclette di alta gamma è un settore in espansione, soprattutto nelle zone turistiche come il Lago di Garda. Tuttavia, episodi come questo evidenziano la necessità di controlli più severi e di maggiore attenzione da parte degli esercenti, invitati a verificare con scrupolo i documenti dei clienti e a dotarsi di sistemi di tracciamento dei mezzi.

Le autorità stanno ora approfondendo il caso per verificare se la banda abbia operato anche in altre regioni e se vi siano complici sul territorio nazionale.