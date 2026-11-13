Cocaina nascosta nel tunnel centrale: maxi sequestro sulla A1

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un controllo della Polizia Stradale lungo l'Autostrada del Sole ha portato a un nuovo, significativo sequestro di droga. È accaduto nella serata del 10 novembre 2026, quando una pattuglia della Sottosezione di Arezzo ha fermato un giovane conducente in un'area di servizio. L'uomo, un cittadino albanese regolarmente soggiornante in Italia, è stato arrestato per traffico di stupefacenti.

L'atteggiamento sospetto e i controlli

Gli agenti hanno notato il giovane mentre, dopo aver pagato il carburante, indugiava all'interno del locale osservando con insistenza l'esterno. Questo comportamento ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di approfondire gli accertamenti. Dalla banca dati è emerso che l'intestataria del veicolo era sottoposta agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. Avvicinatisi all'auto per identificare il conducente, gli operatori hanno percepito un forte odore acre provenire dall'abitacolo e hanno notato un ingiustificato nervosismo.

Il nascondiglio e la perquisizione

Un'ispezione visiva più attenta ha rivelato un'anomalia: le plastiche del tunnel centrale tra i sedili anteriori apparivano leggermente asimmetriche. Insospettiti, gli agenti hanno accompagnato il mezzo presso gli uffici della Sottosezione per una perquisizione approfondita. Smontato il vano artefatto, hanno trovato tre panetti sigillati con nastro adesivo recante il marchio di una nota casa automobilistica. Le analisi tecniche condotte dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Toscana di Firenze hanno confermato che si trattava di cocaina purissima per un peso complessivo lordo di 3,404 chilogrammi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Arresto e conseguenze legali

Il conducente è stato dichiarato in stato di arresto obbligatorio in flagranza per trasporto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Arezzo, è stato associato alla locale Casa Circondariale. Si precisa che nei confronti dell'indagato, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, sussiste la presunzione di innocenza fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Un colpo al narcotraffico

L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico illecito di droga lungo le principali arterie autostradali. Il sequestro di oltre tre chili di cocaina rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali che sfruttano la rete viaria per i loro affari illeciti.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra