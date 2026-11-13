Frosinone, auto rubata recuperata dalla Polizia: denunciato un uomo
Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato di Frosinone ha portato a termine un'operazione che ha permesso di recuperare un'autovettura rubata e di denunciare un uomo per ricettazione. L'episodio si è verificato intorno alle ore 00:45, durante i consueti servizi di controllo del territorio.
Secondo quanto ricostruito, una pattuglia in transito lungo via Marittima ha notato un veicolo fermo in fondo alla strada, con i fari accesi e il cofano posteriore visibilmente danneggiato. Insospettiti, gli agenti si sono avvicinati e hanno trovato all'interno dell'abitacolo un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare rapidamente un pacchetto di sigarette nella tasca dei pantaloni.
Il controllo e il ritrovamento
Gli operatori hanno quindi proceduto a un controllo più approfondito: all'interno del pacchetto è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. Ma la sorpresa è arrivata dagli accertamenti successivi: l'autovettura risultava rubata lo scorso agosto in provincia di Latina.
L'uomo, un cittadino di origine egiziana, è stato pertanto deferito all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di ricettazione e sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti. L'auto recuperata è stata infine restituita al legittimo proprietario.
Un risultato per la sicurezza del territorio
L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Frosinone per contrastare i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti. Ancora una volta, la prontezza degli agenti ha permesso di restituire un bene rubato al suo proprietario e di assicurare alla giustizia un presunto responsabile.
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