L’Arancia Rossa, identità di Sicilia che diventa arte

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Cuochi, pasticcieri e pizzaioli ne raccolgono la tradizione e la trasformano in creatività, gusto e nuove espressioni della gastronomia siciliana

Misterbianco, 26 novembre 2026 – ore 10:00, Sala Archimede – SiciliaFiera

L’arancia rossa non è soltanto una delle grandi eccellenze dell’agricoltura siciliana: è un elemento profondamente identitario della cultura e della tradizione gastronomica dell’Isola, capace di raccontarne i territori, i profumi, i colori e una storia fatta di conoscenze tramandate e di una straordinaria capacità di innovare.

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Ed è proprio attraverso la creatività di cuochi, pasticcieri e pizzaioli che questa identità può trovare nuove forme di espressione, trasformando un prodotto della terra in ingrediente, ispirazione e racconto gastronomico. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro promosso dal Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla, in programma giovedì 26 novembre alle ore 10:00 nella Sala Archimede di SiciliaFiera a Misterbianco, nell’ambito di Frutech 2026 e della seconda annualità del progetto europeo Citrus Fruits for Wellness.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo il mondo della produzione con quello della gastronomia e di mostrare come l’arancia rossa possa essere valorizzata attraverso linguaggi culinari differenti: dalla cucina alla pasticceria, dalla pizza all’arte bianca.

Cuochi, pasticcieri e pizzaioli assumono in questo percorso un ruolo fondamentale.

Sono loro, infatti, a trasformare la qualità della materia prima in esperienza, creatività e cultura del cibo, portando l’arancia rossa dentro preparazioni capaci di raggiungere pubblici diversi e di far conoscere, attraverso il gusto, l’identità del territorio.

La valorizzazione di un’eccellenza agroalimentare non passa soltanto dalla sua produzione e dalla sua tutela, ma anche dalla capacità di raccontarla e reinterpretarla.

Ed è proprio nella cucina professionale che il prodotto agricolo può diventare un elemento di narrazione, capace di coniugare tradizione e contemporaneità.

L’arancia rossa diventa così un terreno comune sul quale si incontrano competenze e sensibilità diverse: la cucina può esaltarne il carattere e la versatilità; la pasticceria può trasformarne profumi e note aromatiche in nuove esperienze; la pizza e l’arte bianca possono inserirla in percorsi di ricerca capaci di coniugare innovazione e radici territoriali.

Un lavoro di interpretazione che rafforza il valore dell’arancia rossa come patrimonio gastronomico e culturale della Sicilia, rendendo i professionisti del gusto veri ambasciatori di una materia prima profondamente legata alla storia dell’Isola.

A confrontarsi sul tema saranno alcuni autorevoli rappresentanti del panorama gastronomico italiano:

Salvatore Rapisarda , Direttore Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla

, Direttore Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla Rosario Seidita , Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani (aderente FIC);

, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani (aderente FIC); Pietro Arezzi , Presidente dell’Associazione Cuochi Catania (aderente FIC);

, Presidente dell’Associazione Cuochi Catania (aderente FIC); Angelo Musolino , Presidente nazionale CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani

, Presidente nazionale CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani Giuseppe Leotta , Presidente CONPAIT Sicilia – Delegazione regionale Confederazione Pasticceri Italiani;

, Presidente CONPAIT Sicilia – Delegazione regionale Confederazione Pasticceri Italiani; Luciano Sorbillo , Ambasciatore della pizza napoletana in Italia e nel mondo per conto della Regione Campania.

, Ambasciatore della pizza napoletana in Italia e nel mondo per conto della Regione Campania. Salvo Falcone , Responsabile comunicazione Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla

, Responsabile comunicazione Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla Giosuè Arcoria, Presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia

La presenza di rappresentanti di tre mondi professionali – cucina, pasticceria e pizza – permetterà di evidenziare quanto possa essere ampia la capacità dell’arancia rossa di entrare nei diversi linguaggi della gastronomia e quanto il lavoro degli operatori del settore possa contribuire alla sua conoscenza e valorizzazione.

All’incontro prenderanno parte anche i rappresentanti del Consorzio Euroagrumi O.P., promotore del progetto europeo, una rappresentanza di studenti dell’IPSSEOA “Giovanni Falcone” di Giarre (CT), mentre il confronto tra settori che valorizzano l’arancia siciliana sarà moderato dal giornalista enogastronomico Valerio Caparelli.

L’iniziativa si inserisce nel programma della seconda annualità di Citrus Fruits for Wellness, progetto di promozione cofinanziato dall’Unione europea che punta a valorizzare il consumo delle arance, le loro caratteristiche nutrizionali e il loro ruolo nell’ambito di un’alimentazione equilibrata e di uno stile di vita sano.

In questo percorso, la gastronomia rappresenta uno strumento particolarmente efficace per avvicinare il pubblico al prodotto e al territorio.

Attraverso la creatività degli chef, dei pasticcieri e dei pizzaioli, l’arancia rossa può infatti uscire dalla dimensione del semplice prodotto agricolo per diventare esperienza, cultura e racconto. È una prospettiva che mette insieme la qualità della materia prima, la conoscenza del territorio e la professionalità di chi lavora ogni giorno per trasformare gli ingredienti in emozioni. La ristorazione e le professioni del gusto diventano così un ponte tra produttori e consumatori, tra tradizione e nuove tendenze, contribuendo a fare dell’arancia rossa un ambasciatore della Sicilia anche oltre i confini dell’Isola.

L’appuntamento di Frutech rappresenta una nuova tappa del percorso del progetto europeo Citrus Fruits for Wellness, che attraverso eventi, attività di informazione, iniziative educative e azioni di comunicazione in Italia e Germania promuove una maggiore consapevolezza del valore delle arance e del loro inserimento nelle abitudini alimentari quotidiane.

L’arancia rossa diventa così molto più di un prodotto agricolo: è identità, memoria e patrimonio della Sicilia. E nelle mani di chi sa trasformarla, diventa anche arte.

IL PROGETTO CITRUS FRUITS FOR WELLNESS

Citrus Fruits for Wellness è un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1144/2014, promosso dal Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla (CT). Il progetto si sviluppa in Italia e Germania attraverso attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a consumatori, giovani, operatori del settore e professionisti della comunicazione, con l’obiettivo di valorizzare il consumo delle arance nell’ambito di un’alimentazione sana ed equilibrata.

Sito web del progetto: www.citrusfruitsforwellness.eu

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