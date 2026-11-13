Le condizioni russe per la pace in Ucraina secondo i diplomatici tedeschi

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Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco BILD, che cita fonti diplomatiche della Germania, la Russia avrebbe presentato una serie di condizioni per porre fine al conflitto in Ucraina durante i negoziati di Abu Dhabi. Le richieste, di vasta portata, ridisegnerebbero gli equilibri di sicurezza in Europa orientale e non solo.

Le richieste di Mosca sul tavolo

Stando alle indiscrezioni, il Cremlino chiederebbe l'esclusione delle truppe europee dall'Ucraina e il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati, incluso l'intero Donbass. Sul piano militare, Mosca vorrebbe la smilitarizzazione dei porti ucraini di Odessa e Mykolaiv e la libertà di navigazione nel Mar Nero e nel Baltico. Inoltre, chiede che non vengano installate basi NATO nei Paesi baltici e che la Finlandia esca dalla NATO. Sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, la Russia si sarebbe detta favorevole, ma resta ferma nel no all'ingresso di Kiev nella NATO.

Il futuro della Moldavia e le concessioni russe

Un altro punto riguarda la Moldavia, che secondo la proposta russa dovrebbe trasformarsi in una federazione comprendente Transnistria e Gagauzia. In caso di adesione moldava all'UE, a queste due regioni sarebbe concesso il diritto di indire referendum sull'indipendenza. In cambio, la Russia avrebbe accettato di ritirare le armi nucleari dalla Bielorussia, di ritirare le proprie truppe dalla Transnistria e di rinunciare al dispiegamento di missili a medio raggio in Bielorussia.

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Reazioni e prospettive

Queste condizioni, se confermate, rappresenterebbero un punto di svolta nei negoziati, ma sollevano non poche perplessità tra gli alleati occidentali. La richiesta di un ritiro finlandese dalla NATO appare particolarmente irrealistica, così come l'esclusione delle truppe europee. Resta da vedere se si tratterà di una base di discussione o di una mossa propagandistica. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre il conflitto continua a mietere vittime.

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