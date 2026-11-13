Ostia, esplosione in via dei Velieri: fermati due giovani per tentata strage

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Stato ha eseguito due fermi di indiziati di delitto per l'esplosione che la sera del 23 ottobre, poco dopo le 21:30, ha scosso il quartiere dei Lotti ad Ostia. A disporre i provvedimenti è stata la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che coordina le indagini della Squadra Mobile capitolina insieme al X Distretto di P.S. Lido.

Chi sono i due fermati

Si tratta di una donna di 19 anni e di un uomo di 26 anni, entrambi originari di Roma. Nei loro confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione all'atto esplosivo. Le accuse contestate sono pesanti: tentata strage, tentato omicidio aggravato, danneggiamento aggravato e porto e detenzione di materiale esplosivo.

Un ordigno artigianale da 2-4 chili di esplosivo

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'ordigno era stato con ogni probabilità confezionato artigianalmente e conteneva un quantitativo di polvere esplodente compreso tra i 2 e i 4 kg. È stato trasportato sul posto dentro una busta di plastica e posizionato in un punto ritenuto funzionale all'azione delittuosa. La deflagrazione ha causato danni infrastrutturali gravissimi all'atrio condominiale e a diverse unità immobiliari. Alcune persone, tra cui il presunto destinatario dell'attentato, hanno riportato lesioni e sono dovute ricorrere a cure mediche.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le indagini e il movente

Gli investigatori hanno lavorato su due fronti: da un lato le attività investigative tradizionali, con controllo del territorio e ascolto di testimoni; dall'altro la mappatura delle immagini di videosorveglianza nella zona dell'attentato, che ha permesso di ricostruire, almeno in parte, gli spostamenti dei due fermati. Alla base del gesto ci sarebbero motivi legati alla contesa delle piazze di spaccio nel territorio lidense. Le indagini proseguono per chiarire la cornice completa dell'episodio e per individuare eventuali mandanti.

Come precisato dalla Questura, le evidenze descritte riguardano la fase delle indagini preliminari: per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.