Scontro a catena nella galleria Falcone verso Catanzaro coinvolte più auto. Video

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Scontro a catena nella galleria Falcone coinvolte più auto verso Catanzaro

Più vetture danneggiate nell’incidente all’interno del tunnel Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica

Un incidente a catena nella galleria Falcone, in direzione Catanzaro, ha coinvolto più automobili, causando danni alle carrozzerie. Restano da accertare il numero complessivo dei mezzi interessati e le circostanze che hanno provocato lo scontro.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, necessari a ricostruire la successione degli urti e accertare eventuali responsabilità.

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Danni alla parte anteriore e posteriore delle vetture

Tra i veicoli coinvolti figurano un SUV grigio con danni nella parte posteriore e un’automobile chiara con il cofano anteriore sollevato e deformato. Un altro SUV chiaro è rimasto fermo davanti alle altre vetture.

La dinamica dell’impatto è ancora da chiarire. I danni riportati dai mezzi non consentono, da soli, di stabilire come abbia avuto origine lo scontro a catena.

Accertamenti sulle conseguenze dell’incidente

Al momento non sono disponibili informazioni confermate sulle condizioni delle persone coinvolte, sulla presenza di eventuali feriti o sull’intervento di soccorsi sanitari.

Restano da verificare anche le ripercussioni sulla circolazione in direzione Catanzaro. Gli accertamenti delle forze dell’ordine serviranno a precisare le cause dell’incidente e il numero dei veicoli interessati.

Le riprese dell’incidente sono tratte da un video amatoriale inviato alla redazione da un cittadino.

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