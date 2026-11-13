Famiglia del bosco, la Corte d’Appello respinge il reclamo: i bambini restano in casa famiglia

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La difesa annuncia un ricorso in Cassazione. Confermato il percorso graduale di riavvicinamento con i genitori, che non comporta per ora il rientro definitivo a casa.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dalla famiglia Birmingham Trevallion. La decisione conferma l’ordinanza del Tribunale per i minorenni: i bambini non torneranno subito a vivere stabilmente con i genitori.

A comunicarlo è l’avvocato Simone Pillon, che assiste la famiglia e ha annunciato la presentazione di un ricorso in Cassazione. La difesa contesta diversi aspetti della pronuncia e preannuncia nuovi atti nei prossimi giorni.

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Le contestazioni della difesa

Secondo quanto riferito da Pillon, la Corte avrebbe confermato la validità della consulenza tecnica e l’ordinanza del Tribunale minorile. L’avvocato sostiene inoltre che non siano state accolte le osservazioni della difesa sui possibili rischi per la salute dei bambini legati alla permanenza in una struttura protetta.

Tra i punti sollevati nel reclamo figurava anche la libertà dei genitori di scegliere il percorso scolastico dei figli. La difesa richiama inoltre il principio secondo cui il collocamento fuori dal nucleo familiare dovrebbe avere carattere residuale e una durata definita con chiarezza. Sono argomentazioni della parte legale; spetterà ai giudici valutarle nell’ambito del successivo ricorso.

Confermato il rientro graduale

La decisione, secondo quanto riferito dall’avvocato, conferma il percorso graduale di riavvicinamento già avviato. Il programma prevede occasioni di incontro e permanenze con i genitori nei fine settimana e in alcuni giorni durante la settimana.

Pillon afferma che i bambini sono felici di trascorrere questi momenti con la madre e il padre e attendono il rientro definitivo. Al momento, però, il percorso non si traduce in un ritorno stabile a casa.

La difesa prepara il ricorso in Cassazione

L’annuncio del ricorso apre una nuova fase della vicenda giudiziaria. La difesa intende sottoporre alla Corte di Cassazione le proprie contestazioni sulla decisione della Corte d’Appello e sulle questioni relative al collocamento dei minori, alla sua durata e alle scelte educative.

Il prossimo passaggio sarà quindi l’esame degli atti da parte della Cassazione. Nel frattempo resta confermato il piano di riavvicinamento già in corso, mentre non è stato disposto il rientro definitivo dei bambini con i genitori.

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