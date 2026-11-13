Allarmi bomba nelle scuole, il Viminale detta le regole per evitare evacuazioni inutili
Negli ultimi mesi, numerose scuole italiane sono state teatro di falsi allarmi bomba, con conseguenti evacuazioni e interruzioni delle attività didattiche. Per fronteggiare questo fenomeno, il Viminale ha emanato una circolare che fornisce criteri precisi per valutare l'attendibilità delle minacce, con l'obiettivo di ridurre i disagi e garantire la sicurezza.
Quando una minaccia è inattendibile
Secondo il documento, è da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, ovvero costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi, con la medesima provenienza e inviati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari. In questi casi, la semplice ricezione di email massive non dovrebbe comportare l'evacuazione automatica degli edifici.
Eccezioni e valutazione dei rischi specifici
Tuttavia, la circolare specifica che la valutazione di inattendibilità non è assoluta. Devono essere considerati ulteriori elementi di rischio, come il rinvenimento di oggetti sospetti, anomalie rilevate anche tramite videosorveglianza, precedenti episodi, segnalazioni o informazioni specifiche che facciano emergere una situazione di pericolo per un determinato obiettivo. In presenza di tali circostanze concrete, è necessario un innalzamento delle misure di protezione.
Il ruolo dei prefetti
Resta comunque affidata al prefetto la facoltà di disporre l'evacuazione in presenza di rischi specifici. La circolare mira a uniformare le procedure, evitando allarmismi ingiustificati e garantendo al contempo la massima sicurezza negli istituti scolastici.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio protocollo annunciato da Palazzo Chigi per la gestione degli allarmi bomba, che punta a bilanciare la necessità di protezione con la continuità delle attività scolastiche.
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