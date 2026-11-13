Sport paralimpico a Monza: open day per giovani atleti

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Sabato 14 novembre, Monza sarà teatro di un nuovo appuntamento con l'atletica paralimpica. L'Open Day di 'Formazione del Talento', promosso dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes) con il sostegno del Fondo Carta Etica UniCredit, offrirà a ragazzi con disabilità e alle loro famiglie l'opportunità di avvicinarsi a questa disciplina in modo coinvolgente e formativo.

Un progetto per scoprire il talento

L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, si articola in sei Poli interregionali e mira a creare un percorso qualificato che parte dall'avviamento sportivo e può accompagnare i giovani fino all'alto livello. Durante l'open day, i partecipanti potranno conoscere da vicino le attività della Scuola di avviamento e perfezionamento sportivo, incontrare i tecnici federali e sperimentare specialità come corsa, salti e lanci. L'evento rappresenta un'occasione concreta per toccare con mano il valore inclusivo dello sport.

Il sostegno di UniCredit e il ruolo della comunità

Il progetto è reso possibile grazie al Fondo Carta Etica UniCredit, che destina il 2 per mille delle spese effettuate con le carte di credito Etiche a iniziative di utilità sociale. Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit, ha sottolineato l'importanza di creare opportunità accessibili sul territorio: «Attraverso il Fondo Carta Etica, UniCredit sostiene iniziative che contribuiscono a rendere le comunità più inclusive e capaci di offrire opportunità concrete alle persone. Formazione del Talento rappresenta un esempio significativo di questo impegno, perché utilizza lo sport come strumento di partecipazione, crescita personale e valorizzazione delle capacità di ogni giovane». Il presidente Fispes Mariano Salvatore ha aggiunto: «Vogliamo offrire ai giovani con disabilità un percorso qualificato che, partendo dall'avviamento alla pratica sportiva, possa accompagnarli nella crescita personale e, per chi ne avrà le potenzialità, fino all'alto livello».

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Un'opportunità gratuita e inclusiva

Grazie al progetto, i partecipanti avranno accesso gratuito ad attrezzature sportive specifiche e a un servizio di supporto psicologico, elementi fondamentali per garantire un'esperienza positiva e sostenibile. L'open day di Monza si configura così come un momento di incontro e di orientamento per le famiglie, che potranno valutare le potenzialità dei propri ragazzi e scoprire un mondo sportivo attento alle esigenze di ciascuno.

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