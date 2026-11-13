Ronaldinho torna in campo a 46 anni nel derby Ravenna Forlì

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Il mondo del calcio si prepara a un evento eccezionale: Ronaldinho, leggenda brasiliana e vincitore del Pallone d'Oro, tornerà a calcare un campo da gioco all'età di 46 anni. L'occasione sarà il derby di serie C tra Ravenna e Forlì, in programma domenica alle 17.30 allo stadio Benelli. L'allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, ha confermato la notizia ai microfoni di Sky e in conferenza stampa, anticipando che il fuoriclasse entrerà in campo nel secondo tempo.

Un ritorno da campione

«Ronaldinho? Entrerà in campo nel secondo tempo. In che ruolo? Là davanti, sarà libero di trovarsi la posizione, come è giusto che sia per i campioni di questa portata», ha dichiarato Mandorlini. Parole che alimentano l'attesa per un evento che ha dell'incredibile: un campione del calibro di Ronaldinho, che ha incantato il mondo con le sue giocate al Barcellona, al Milan e con la maglia del Brasile, torna a disputare una partita ufficiale in una categoria minore, ma con la stessa voglia di divertire.

L'attesa dei tifosi

L'entusiasmo è alle stelle tra i tifosi del Ravenna e non solo. Lo stadio Benelli si prepara a registrare il tutto esaurito per assistere all'ennesima magia del 'Gaucho', che anche a 46 anni promette spettacolo. La sua presenza, seppur per una frazione di gara, rappresenta un evento mediatico di rilievo per la serie C italiana, capace di attirare l'attenzione dei media internazionali.

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Le implicazioni per la squadra

Dal punto di vista tecnico, l'inserimento di Ronaldinho a gara in corso potrebbe rivelarsi un'arma in più per il Ravenna, che punta a conquistare i tre punti nel derby contro il Forlì. Mandorlini, tuttavia, mantiene la calma: «Sarà libero di trovarsi la posizione», ha spiegato, lasciando intendere che il brasiliano agirà principalmente tra le linee o sulla fascia sinistra, dove può esprimere al meglio la sua creatività. Resta da capire quanto il fisico dell'ex campione potrà reggere il ritmo di una partita ufficiale, ma la sua sola presenza in campo è già una notizia.

L'appuntamento è per domenica pomeriggio, quando il calcio italiano tornerà a sorridere grazie a uno dei suoi più grandi interpreti di sempre.

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