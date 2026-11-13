La Polizia di Stato porta la legalità tra i banchi di Misano di Gera d'Adda
Nelle scorse settimane, gli alunni della scuola primaria di Misano di Gera d'Adda hanno vissuto un'esperienza indimenticabile: l'incontro con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, appartenenti alla Polizia di Stato di Bergamo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della Settimana della Sicurezza, promossa dall'istituto scolastico, e ha rappresentato un momento di dialogo e confronto per avvicinare i più piccoli al mondo delle forze dell'ordine.
Un dialogo sulla legalità
Durante l'incontro, i poliziotti hanno illustrato le principali attività svolte quotidianamente al servizio dei cittadini, soffermandosi sul ruolo della prevenzione e sulla tutela della sicurezza della collettività. Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto degli altri, alla convivenza civile e alla capacità di riconoscere e contrastare comportamenti prevaricatori, anche attraverso esempi concreti e vicini all'esperienza dei bambini.
Alla scoperta degli strumenti degli agenti
Non è mancato un momento di conoscenza diretta degli strumenti e delle dotazioni in uso agli operatori: gli studenti hanno potuto sperimentare il rilievo delle impronte digitali, osservare le torce tattiche e scoprire da vicino gli allestimenti e le dotazioni dell'autovettura di servizio. L'iniziativa ha suscitato grande curiosità ed entusiasmo, favorendo una partecipazione attiva degli alunni, che hanno seguito con interesse le spiegazioni e rivolto numerose domande ai poliziotti.
Un messaggio per il futuro
Un momento di incontro che ha permesso di trasmettere un messaggio importante: la legalità non è un concetto astratto, ma si costruisce ogni giorno, a partire dai piccoli gesti, dal rispetto reciproco e dalle scelte di ciascuno, dentro e fuori la scuola. L'iniziativa ha coinvolto attivamente i bambini, che hanno potuto comprendere il valore delle regole e l'importanza dei comportamenti responsabili nella vita quotidiana.
La Polizia di Stato rinnova così il suo impegno nelle scuole, promuovendo la cultura della legalità e della sicurezza tra le nuove generazioni.
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