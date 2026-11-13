Tennistavolo Norbello: nel week end sono in ballo tre A2 (maschile e femminili) e una B femminile

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 19 del 13-11-2026.pdf

Il Tennistavolo Norbello si prepara ad affrontare con impegno e determinazione un periodo particolarmente intenso, ricco di appuntamenti fino alle festività natalizie. Un percorso che coinvolge non solo la società, ma anche una comunità orgogliosa di una realtà sportiva che, negli anni, ha contribuito a far conoscere Norbello in Italia e in Europa.

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È giusto già accennare alle manifestazioni cardine di questo periodo, un vero e proprio promemoria per chi non vede l'ora di immergersi in un clima fatto di sport, inclusione e buoni sentimenti. Il 27 novembre, con l’11ª Giornata Paralimpica nel Guilcer, si assisterà a una profonda commistione scolastica in cui le barriere vengono abbattute per lasciare spazio a un confronto entusiasmante tra abilità di ogni tipo, attraverso un'ampia proposta sportiva paralimpica.

E poi, l’8 dicembre, il 17° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” e il Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo” richiameranno come di consueto il meglio del panorama agonistico, confermando la Sardegna come fiore all’occhiello del movimento pongistico, capace di attrarre atleti e potenzialità di altissimo spessore.

Detto questo, c’è la normale routine agonistica da salvaguardare con intensa determinazione. In questo fine settimana i riflettori tornano a puntarsi sul campionato di Serie A2 maschile, con la formazione gialloblù impegnata in trasferta in Abruzzo, e sulle tre squadre femminili di Serie A2 e Serie B, agguerrite e pronte a regalare spettacolo nei consueti concentramenti che prevedono due sfide per ciascuna compagine.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone B

Quarta giornata Sabato 14 novembre 2026 Ore 18:45

Sede di Gioco Palestra “Luigi D'Adamo” – ex Salesiani, Via Santa Caterina da Siena - Vasto – (CH)

Aragon Spartans Vasto TT A.S.D. Tennistavolo Norbello

SCONTRO D'ALTA QUOTA IN ABRUZZO: SI DIFENDE LA VETTA CONTRO VASTO

È una sfida da vertigini quella che attende la capolista giallo blu. Gli uomini del coach Davide Guidone capeggiano la classifica a punteggio quasi pieno con 8 punti frutto di tre vittorie su tre (16 partite vinte e 5 perse), tallonati a una sola lunghezza dal duo composto da Quattro Mori e Ausonia Enna.

Di fronte troveranno una formazione solida e ambiziosa come quella vastese, attualmente quarta a quota 6 punti (due successi e una sconfitta) e desiderosa di accorciare le distanze dalla vetta sfruttando il fattore campo.

Il confronto promette grande equilibrio e spettacolo anche guardando ai rendimenti individuali di questo avvio di stagione. Nelle file del Tennistavolo Norbello spiccano il 100% di successi dello spagnolo Ivan Martin Sancho (2 su 2), l’ottimo ruolino di marcia di Davide Lorenzo Simon (83,3%, 5 vittorie su 6), l'affidabilità del francese Damien Roland Gregory Provost (75%, 3 su 4) e il prezioso contributo di Giuseppe Calarco (66,7%, 4 su 6), oltre a un doppio fin qui molto incisivo.

Dall'altra parte della rete, il faro degli abruzzesi è lo spagnolo Jose Carlos Guillot Ruiz, ancora imbattuto in singolare con sei affermazioni su sei (100%), affiancato dai numeri 14 e 12 del ranking nazionale Francesco Palmieri (66,7%, 4 su 6) e Alessandro Di Marino (16,7%, 1 su 6). Una trasferta insidiosa che metterà alla prova la tenuta e il carattere della prima della classe.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” – Squadra “Blu”

Secondo concentramento Domenica 15 novembre 2026 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Centro Sportivo Comunale - Via Paolo VI - Coccaglio – (BS)

ASD TT Coccaglio Lampo Tennistavolo Norbello “Blu 0 0 Tennistavolo Norbello “Blu Tennistavolo Sassari A 0 0

SFIDE CRUCIALI CONTRO LE PADRONE DI CASA E LA CAPOLISTA

Doppio impegno di grande spessore per le Norbelline che si presentano all'appuntamento al secondo posto in graduatoria con 2 punti (a pari merito con Vallecamonica e Altavista Marco Polo), a due lunghezze dalla capolista Tennistavolo Sassari A (4 punti).

Il gruppo del centro Sardegna potrà contare sull'ottimo stato di forma della straniera Sofia Ivanova (75% di successi, 3 vittorie su 4), affiancata da Giorgia Filippi (rank. 17, 33,3%) e Gohar Atoyan (rank. 134).

Nel primo match le padrone di casa opporranno Amelia Libretti (33,3%), Anna Bozena Prokop (33,3%) e Michela Merenda (25%), mentre nel derby pomeridiano il Sassari A schiererà un terzetto di altissimo livello guidato dalla numero 7 d'Italia, nonché ex giallo blu Chiara Colantoni (75%, 3 su 4), insieme a Laura Alba Pinna (rank. 26, 75%) e Claudia Stefania Caragea (rank. 49, 66,7%).

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Secondo concentramento Domenica 15 novembre 2026 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra Le Badie - Via Augusto Righi 75 - Prato

Tennistavolo Norbello “Giallo” Donatori di Sangue Fratres Cascina 0 0 Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo” 0 0

DOPPIA SFIDA AD ALTA TENSIONE

Anche in questo raggruppamento regna grande equilibrio: le gialloblù occupano il terzo posto con 2 punti (assieme a Fratres Cascina e Sassari B), a una sola lunghezza dalla coppia di testa formata da Apuania Carrara e Circolo Tennistavolo Molfetta (3 punti).

Prima incroceranno le racchette per uno scontro diretto tra appaiate, per poi affrontare proprio le pugliesi in un test d'alta classifica.

Tra le fila del “Giallo” si sono messe in evidenza Marialucia Di Meo (rank. 69, 66,7% con 2 vittorie su 3) e Maria Ciaramella (rank. 44, 50% con 2 su 4), affiancate da Simona Ettari (rank. 105).

Cascina risponderà con Alice Borsani (rank. 21, 75%), Viorica Daniela Nita (66,7%), Aurora Paoli (50%) e Bianca Bracco. Nella seconda gara, il Molfetta punterà soprattutto sull'imbattuta polacca Alicja Lebek (4 su 4), supportata da Marina Misceo (rank. 32, 50%), Gioia Maria Picu (rank. 34, 25%) e Sofia Episcopo (rank. 40, 50%).

Campionato Serie B Femminile – Girone “H” – Squadra “Guilcer”

Secondo concentramento Domenica 15 novembre 2026 Ore 11:00 – 13:30

Sede di Gioco Liceo Scientifico “Giuseppe Peano”, Via Morandini 38 - Roma

ASD Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello “Guilcer” 0 0 Tennistavolo Norbello “Guilcer” APD Giovanni Castello 0 0

IN B FEMMINILE LA LEADER SBARCA A ROMA

Trasferta nella Capitale per le prime della classe. Le gialloblù comandano la classifica a punteggio pieno con 4 punti e un ruolino di marcia impressionante: 8 partite vinte su 8 disputate e un solo set concesso in due incontri (24 set vinti a 1).

Nel programma articolato sui tre turni di gioco (11:00, 13:30 e 15:30), il Norbello “Guilcer” affronterà prima il derby isolano, fanalino di coda ancora a 0 punti, e successivamente le padrone di casa, seconde in graduatoria a quota 2 punti assieme a Muravera e Tennistavolo Quartu.

I numeri individuali certificano il dominio fin qui espresso dalle atlete norbellesi, tutte imbattute al 100%: Larisa Lavrukhina (rank. 66, 4 vittorie su 4 senza perdere un set), Marina Conciauro (rank. 75, 2 su 2) e Rossana Antonella Ferciug (rank. 102, 2 su 2).

Dall’altra parte della rete, la formazione sassarese schiererà Maria Elena Musio (50%, 2 su 4), Maria Laura Mura (25%, 1 su 4) e Alessia Rassu, mentre le romane del Giovanni Castello punteranno sulla solidità di Maria Alejandra Rojas (rank. 141, 75%, 3 su 4) e Floriana Franchi (rank. 192, 75%, 3 su 4), affiancate da Elena Di Feo.

FOTO GIUSEPPE DI CARLO E MARTINA MURA