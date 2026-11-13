Telemark: eleganza, tradizione e…si avvicina la Coppa del Mondo a Pinzolo

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La Coppa del Mondo di Telemark fa tappa a Pinzolo (TN) il 18 e 19 dicembre

Spettacolo annunciato al Doss del Sabion, per due adrenaliniche giornate “Sprint”

Non solo eleganza e tradizione, il Telemark è anche propedeutico allo sci tradizionale

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Al lavoro lo Sci Club ACVR capitanato da Wilma Gatta, sarà grande spettacolo anche fuori pista

Il Telemark, una disciplina in cui eleganza e adrenalina si fondono in un equilibrio senza tempo. Il 18 e 19 dicembre la pista Cioca del Doss del Sabion, a Pinzolo (TN), sarà il palcoscenico della massima espressione dello “sci a tallone libero”, ospitando la Coppa del Mondo per la quarta stagione consecutiva.

Considerato la più antica tecnica sciistica al mondo, il Telemark oggi rappresenta uno dei legami sportivi più autentici tra tradizione, tecnica ed evoluzione. Una disciplina capace di coniugare l’eleganza dei gesti di un tempo con l’intensità e la spettacolarità dello sci agonistico moderno.

Venerdì 18 e sabato 19 dicembre le nevi delle Dolomiti di Brenta torneranno ad accogliere i migliori interpreti internazionali dello sci a tallone libero, pronti a sfidarsi in due giornate di gare Sprint. Una competizione che mette alla prova tecnica, precisione, forza e velocità attraverso un format dinamico e spettacolare, capace di racchiudere in poco più di un minuto di discesa gli elementi distintivi di diverse specialità sciistiche: partendo dallo slalom gigante, in una prima parte di tracciato in cui gli atleti affrontano una serie di curve in stile alpino, per poi affrontare il salto, che richiede ai telemarkers di superare una linea di atterraggio e di toccare terra in posizione telemark. A seguire, il loom, una spettacolare parabolica che mette a dura prova equilibrio e tenuta fisica, per concludere con lo sci di fondo, con un tratto in leggera salita che precede il traguardo.

Tra i numerosi benefici del Telemark c’è anche la sua valenza propedeutica, tra i motivi per cui l’Agonistica Campiglio Val Rendena lo propone nelle attività formative dei più piccoli. La tecnica del tallone libero aiuta infatti i giovani sciatori e gli atleti più esperti a sviluppare una maggiore sensibilità e consapevolezza del movimento, come spiegato da Michele Bulanti, maestro di sci, allenatore e istruttore nazionale: "Tutto ciò che permette di scivolare sulla neve può avere una valenza propedeutica. Il Telemark, però, insegna ad affrontare la discesa e a impostare la curva da una prospettiva diversa. Aiuta a mantenere l'anca più centrata, evitando che ruoti eccessivamente verso l'interno della curva. Esistono precise ragioni biomeccaniche che portano a questa tendenza, soprattutto nei bambini, ed è proprio per cercare di correggerla che si sperimentano diverse metodologie di allenamento. Il Telemark, da questo punto di vista, è un supporto propedeutico davvero utile per migliorare la tecnica dello sci tradizionale ed è inoltre praticato anche da atleti di Coppa del Mondo, al fine di ricercare equilibri e sensibilità differenti”.

La tappa di Coppa del Mondo a Pinzolo è organizzata da ACVR (Agonistica Campiglio Val Rendena) guidata dalla presidente Wilma Gatta, con il supporto di Funivie Pinzolo e la collaborazione delle realtà istituzionali e turistiche locali.

Il programma prenderà il via venerdì 18 dicembre, con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 12.00. Alle 17.30 da Piazza Carera partirà la sfilata degli atleti, che accompagnerà il pubblico verso la cerimonia di apertura, con musica dal vivo e le premiazioni.

Sabato 19 dicembre le due manche si svolgeranno nuovamente alle 10.00 e alle 12.00, seguite dalle premiazioni a pochi passi dalla pista. La giornata proseguirà al Paladolomiti di Pinzolo dove, in collaborazione con Freeheeler Italia, è in programma una serata speciale dedicata agli appassionati del Telemark e agli stessi campioni di Coppa del Mondo.

L'accesso alla manifestazione è gratuito e la pista sarà facilmente raggiungibile a piedi oppure con gli sci, a pochi metri dall'arrivo della cabinovia Tulot.

Info: www.campigliodolomiti.it

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