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La Polizia di Stato di Trapani ha notificato tre DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) a tre tifosi del Marsala per i disordini avvenuti durante l'incontro di calcio tra Marsala 1912 e Città di San Vito Lo Capo, disputatosi allo stadio comunale Antonino Lombardo Angotta. I provvedimenti, emessi dal Questore di Trapani, riguardano uomini di 26, 49 e 52 anni.

I fatti durante la partita

Secondo la ricostruzione della Questura di Trapani, durante il secondo tempo un tifoso marsalese ha acceso un fumogeno all'interno della gradinata, in un settore affollato, creando una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone presenti. L'intervento tempestivo degli operatori del Commissariato di P.S. di Marsala, impegnati nel servizio di ordine pubblico, ha permesso di allontanare il soggetto. Tuttavia, durante le operazioni di identificazione, altri due tifosi locali hanno richiesto il sostegno di altri supporter per ostacolare gli atti d'ufficio, assumendo comportamenti intimidatori e ostili nei confronti degli operatori di polizia.

Le indagini e i provvedimenti

Gli accertamenti hanno permesso di individuare gli autori delle condotte, tra cui figure di riferimento del tifo organizzato che, oltre a partecipare attivamente all'episodio, hanno sollecitato il supporto degli altri ultras. Per questo il Questore di Trapani ha adottato tre provvedimenti di DASPO, disponendo il divieto di accesso alle manifestazioni sportive secondo le prescrizioni di legge.

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La prevenzione della Polizia di Stato

L'adozione dei DASPO rientra nelle iniziative della Polizia di Stato per contrastare condotte antisociali e prevenire turbative all'ordine pubblico, garantendo il regolare svolgimento delle competizioni e la sicurezza di tutti i partecipanti. L'attività del Commissariato di P.S. di Marsala conferma la costante attenzione nel presidio del territorio e nell'uso di strumenti di prevenzione, affinché lo sport resti un momento di aggregazione, partecipazione e sana competizione, lontano da violenza e illegalità.