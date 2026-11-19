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Un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Primavalle, quartiere di Roma, per detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni. L'operazione, condotta dagli agenti del XIV Distretto di PS Primavalle, ha portato alla luce un sistema sofisticato di stoccaggio e confezionamento della droga all'interno dell'abitazione.

La scoperta degli investigatori

Dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, gli investigatori hanno intercettato l'uomo prima che rientrasse a casa. Il blitz ha confermato i sospetti: l'appartamento era stato trasformato in una vera e propria centrale dello spaccio, con spazi dedicati a ogni fase del ciclo produttivo. Nella camera da letto, nascosta in un armadio tra gli effetti personali, è stata trovata la droga destinata al taglio e al confezionamento. La cucina, allestita con bilance di precisione, era utilizzata per dosare e preparare le singole dosi da cedere ai consumatori. Ma la sorpresa maggiore è arrivata da una terza stanza, dove su un armadio erano occultate 31 munizioni detenute illegalmente.

Un archivio digitale dei traffici

Gli approfondimenti hanno rivelato che l'uomo aveva anche un sistema di archiviazione digitale sul proprio telefono cellulare. Nella memoria del dispositivo, infatti, memorizzava i luoghi di stoccaggio della droga all'interno dell'appartamento, documentando di fatto la propria attività illecita. Un elemento che testimonia la meticolosità dell'organizzazione.

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Le indagini proseguono

L'attività degli investigatori non si ferma. Gli agenti stanno ora ricostruendo i dettagli dello spaccio per risalire alla filiera di approvvigionamento, anche attraverso l'analisi dei documenti contabili rinvenuti nell'appartamento. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto. Per completezza, si precisa che le evidenze investigative attengono alla fase delle indagini preliminari e che per l'indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

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