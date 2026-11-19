Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alla 54ª Assemblea generale della CRPM in Norvegia, l’assessore regionale richiama l’attenzione sulla prevenzione dei rischi, sulla tutela dell’acqua e sul ruolo delle Regioni nelle scelte europee

La Calabria partecipa al confronto europeo sul futuro dei territori costieri e mediterranei. A Stavanger, in Norvegia, l’assessore regionale Antonio Montuoro ha portato il contributo della Regione alla 54ª Assemblea generale della CRPM, ponendo al centro dell’intervento i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la necessità di rafforzare la cooperazione tra territori.

Il messaggio è che le Regioni del Mediterraneo devono prepararsi insieme a rischi che non si fermano ai confini amministrativi. Per Montuoro, intervenire dopo un’emergenza non basta: servono prevenzione, programmazione e strategie condivise.

Clima e acqua, le priorità per il Mediterraneo

Eventi meteorologici intensi, periodi di siccità e pressione sulle risorse naturali rendono la resilienza climatica una questione concreta per le comunità. Nel suo intervento, Montuoro ha collegato la capacità di affrontare questi problemi alla tutela dell’ambiente e a una gestione più attenta dell’acqua.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Per la Calabria, il confronto a Stavanger è anche un’occasione per portare nelle sedi europee le esigenze dei territori mediterranei. Le scelte sulla prevenzione dei rischi e sull’uso delle risorse hanno infatti effetti diretti sulla pianificazione locale e sulla vita delle comunità.

Il ruolo delle Regioni nelle scelte europee

Montuoro ha sottolineato l’importanza di una cooperazione tra le Regioni del Mediterraneo che produca proposte comuni. Condividere esperienze e priorità può aiutare i territori a partecipare alle decisioni europee con una voce più forte e a programmare gli interventi prima che si presentino nuove emergenze.

La partecipazione della Calabria alla riunione di Stavanger si inserisce in questo percorso: contribuire al dialogo europeo su clima, acqua e prevenzione, mantenendo al centro le necessità delle comunità locali.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra