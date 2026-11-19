Montuoro a Stavanger, la Calabria punta sulla cooperazione per affrontare i cambiamenti climatici
Alla 54ª Assemblea generale della CRPM in Norvegia, l’assessore regionale richiama l’attenzione sulla prevenzione dei rischi, sulla tutela dell’acqua e sul ruolo delle Regioni nelle scelte europee
La Calabria partecipa al confronto europeo sul futuro dei territori costieri e mediterranei. A Stavanger, in Norvegia, l’assessore regionale Antonio Montuoro ha portato il contributo della Regione alla 54ª Assemblea generale della CRPM, ponendo al centro dell’intervento i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la necessità di rafforzare la cooperazione tra territori.
Il messaggio è che le Regioni del Mediterraneo devono prepararsi insieme a rischi che non si fermano ai confini amministrativi. Per Montuoro, intervenire dopo un’emergenza non basta: servono prevenzione, programmazione e strategie condivise.
Clima e acqua, le priorità per il Mediterraneo
Eventi meteorologici intensi, periodi di siccità e pressione sulle risorse naturali rendono la resilienza climatica una questione concreta per le comunità. Nel suo intervento, Montuoro ha collegato la capacità di affrontare questi problemi alla tutela dell’ambiente e a una gestione più attenta dell’acqua.
Per la Calabria, il confronto a Stavanger è anche un’occasione per portare nelle sedi europee le esigenze dei territori mediterranei. Le scelte sulla prevenzione dei rischi e sull’uso delle risorse hanno infatti effetti diretti sulla pianificazione locale e sulla vita delle comunità.
Il ruolo delle Regioni nelle scelte europee
Montuoro ha sottolineato l’importanza di una cooperazione tra le Regioni del Mediterraneo che produca proposte comuni. Condividere esperienze e priorità può aiutare i territori a partecipare alle decisioni europee con una voce più forte e a programmare gli interventi prima che si presentino nuove emergenze.
La partecipazione della Calabria alla riunione di Stavanger si inserisce in questo percorso: contribuire al dialogo europeo su clima, acqua e prevenzione, mantenendo al centro le necessità delle comunità locali.
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