Giornata di legalità con 500 studenti alla presentazione del calendario della Polizia di Stato
Circa 500 studenti degli istituti scolastici di Cagliari e della provincia hanno preso parte questa mattina a una giornata di legalità promossa dalla Polizia di Stato. L'iniziativa si è svolta in occasione della presentazione del calendario 2027 della Polizia, un appuntamento che quest'anno ha riunito simbolicamente dodici città italiane in contemporanea.
Un evento diffuso in dodici città
Oltre a Cagliari, capofila dell'iniziativa con il Teatro Massimo come cornice principale, la giornata ha coinvolto Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina e Padova. In ogni città gli studenti hanno incontrato gli agenti e conosciuto da vicino il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, in un dialogo diretto tra istituzioni e mondo della scuola.
Le autorità presenti al Teatro Massimo
Alla presentazione ufficiale del calendario della Polizia di Stato hanno preso parte il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. La loro presenza sottolinea il valore simbolico dell'evento, che unisce comunicazione istituzionale e impegno educativo verso le nuove generazioni.
Le foto di Roselena Ramistella
L'edizione 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella, che ha raccontato dodici mesi di attività attraverso scatti capaci di entrare nella dimensione più autentica del lavoro della Polizia. I protagonisti delle tavole sono ritratti in due momenti distinti: un attimo prima e un attimo dopo l'attività quotidiana, per restituire la persona oltre la divisa e mostrare il lato umano di chi opera ogni giorno per la sicurezza collettiva.
La finalità solidale del calendario
Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sarà interamente devoluto all'Unicef e al piano di assistenza Marco Valerio, destinato a sostenere i figli dei colleghi affetti da gravi malattie. Un gesto concreto che conferma la vocazione solidale dell'iniziativa e che aggiunge un ulteriore significato alla giornata di legalità vissuta dagli studenti.
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