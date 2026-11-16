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Fondato nel 1976 dall’incontro tra i due maestri tibetani Lama Thubten Yeshe e Lama Thubten Zopa Rinpoche e un gruppo di giovani italiani, l’Istituto Lama Tzong Khapa ha trovato la sua sede naturale a Pomaia, in provincia di Pisa, dove è cresciuto insieme alla sua comunità fino a diventare uno dei principali centri europei dedicati allo studio e alla pratica del buddhismo tibetano e, contemporaneamente, un luogo di dialogo e confronto con il mondo scientifico e universitario contemporanei. Da quei primi anni di attività e da quel piccolo gruppo di ragazze e ragazzi, l’Istituto si è sviluppato in stretta connessione con il territorio, contribuendo a rivitalizzare il piccolo paese sulle colline toscane e a generare nuove opportunità per la comunità locale. Nel tempo è diventato un luogo di riferimento per approfondire e mettere in pratica gli insegnamenti buddhisti. Propone programmi di filosofia e psicologia buddhista, condotti da insegnanti tibetani e occidentali, corsi, ritiri e attività di approfondimento; accoglie visitatori e scuole e, da sei anni, promuove il Festival del Tibet, dedicato alla cultura e alle tradizioni tibetane.

Cinquant’anni dopo, giovedì 3 dicembre 2026, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua fondazione, l’Istituto ripercorre questa storia, fatta di maestri, studenti, volontari e incontri con una giornata di eventi e cerimonie tradizionali aperti a persone di ogni età e credo religioso che desiderano partecipare, capire, conoscere. Per l’occasione l’Istituto apre le sue porte ospitando gratuitamente oltre 200 persone per pranzo e pernottamento.

Il 3 dicembre 2026 riunisce altre due ricorrenze importanti: la commemorazione del parinirvana (la morte) di Lama Tzong Khapa, il maestro da cui l’Istituto prende il nome, e l’anniversario della nascita di Lama Zopa Rinpoche, figura centrale nella storia dell’Istituto e nella diffusione della tradizione buddhista tibetana in occidente.

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“Cinquant’anni sono una storia importante, ma non un punto d’arrivo: sono una base da cui continuare a costruire. Il percorso dell’Istituto è stato segnato dall’incontro tra i maestri e i loro primi allievi, dalla trasmissione degli insegnamenti e dalla crescita di una comunità che ha contribuito alla diffusione del buddhismo tibetano in Italia e da un forte radicamento nel territorio”, dichiara Valerio Tallarico, direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa. “Celebrare questo anniversario significa ripercorrere le nostre origini e riconoscere il contributo di tutte le persone che hanno costruito questa esperienza. Ma significa anche guardare al futuro, raccogliere ciò che abbiamo ricevuto e continuare a renderlo vivo nel presente, rafforzando il dialogo con la società contemporanea, le nuove generazioni e il mondo della ricerca e della formazione”.

La giornata celebrativa del 3 dicembre si apre alle 9.00 con una grande puja Lama Chöpa, pratica rituale della tradizione buddhista tibetana dedicata al maestro spirituale, per riunire i partecipanti in un momento di meditazione, preghiera e gratitudine. Alle ore 11.30 è prevista l’inaugurazione dello stupa dedicato a Lama Zopa Rinpoche, monumento sacro del buddhismo che tradizionalmente custodisce reliquie o oggetti sacri ed è un luogo di meditazione e pratica spirituale, a lui dedicato.

Dopo il pranzo, offerto gratuitamente ai partecipanti iscritti all’evento, il pomeriggio prosegue con una conferenza dedicata ai cinquant’anni dell’Istituto, accompagnata da una cerimonia di ringraziamento per le persone che hanno contribuito alla sua storia. A chiudere la giornata un aperitivo e una festa aperti a tutta la comunità. Per chi lo desidera è possibile pernottare gratuitamente in Istituto nelle notti del 2 e 3 dicembre con servizio di pensione completa (previa richiesta al momento dell’iscrizione e fino a esaurimento dei posti disponibili).

Info e programma completo su https://www.iltk.org/

In foto visita Sua Santità Dalai Lama (credit Istituto Lama Tzong Khapa)

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