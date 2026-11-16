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Montepaone Lido, fiamme in un deposito di attrezzature balneari in via della Resistenza

Intervento dei Vigili del Fuoco di Soverato per l’incendio di una tettoia di circa 50 metri quadrati. All’interno erano custoditi due ciclomotori ed elettrodomestici

Un incendio a Montepaone Lido, in via della Resistenza, ha interessato una tettoia utilizzata come deposito di materiali e attrezzature di uno stabilimento balneare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con le squadre del distaccamento di Soverato impegnate nello spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

La tettoia utilizzata come deposito

La struttura coinvolta ha una superficie di circa 50 metri quadrati ed è realizzata in adiacenza a un muro di sostegno. Si tratta di una copertura indipendente dagli edifici abitativi, sotto la quale erano conservate attrezzature al momento non utilizzate.

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Nel deposito si trovavano due ciclomotori e diversi elettrodomestici, tra cui cucine, lavastoviglie e frigoriferi. L’incendio ha quindi interessato uno spazio destinato al rimessaggio dei beni in uso presso l’attività balneare.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Soverato

Le squadre del distaccamento di Soverato sono intervenute con un’autopompa serbatoio e un’autobotte pompa, mezzi che consentono di alimentare le linee d’acqua necessarie alle operazioni antincendio.

L’intervento comprende lo spegnimento delle fiamme e la successiva messa in sicurezza. Quest’ultima fase serve a individuare eventuali focolai residui e a ridurre il rischio di una ripresa della combustione tra i materiali presenti.

Cause dell’incendio in corso di accertamento

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Gli elementi disponibili non consentono al momento di stabilire da dove siano partite le fiamme né quali circostanze abbiano determinato il rogo.

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