Catania, maxi blitz contro i parcheggiatori abusivi: arrestato 25enne evaso e denunciato 53enne per estorsione

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La Polizia di Stato di Catania ha messo a segno un nuovo intervento contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel centro storico. I servizi di controllo, coordinati dalla Questura, sono stati intensificati soprattutto nelle vicinanze di piazze, siti culturali e attività commerciali, con l'obiettivo di contrastare un'attività illecita che danneggia cittadini e turisti.

Arrestato un 25enne evaso dai domiciliari

Nei giorni scorsi, gli agenti delle moto volanti hanno arrestato un pregiudicato catanese di 25 anni per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per essere stato più volte sanzionato come parcheggiatore abusivo, è stato riconosciuto da una pattuglia delle "Nibbio" dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta nel parcheggio AMTS di piazza Borsellino.

Dai controlli è emerso che il giovane si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione: pochi giorni prima era stato arrestato per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, dopo la convalida, era stato sottoposto alla misura cautelare disposta dall'Autorità Giudiziaria. Al termine degli adempimenti di rito, l'uomo è stato ricollocato ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

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Turista tedesco minacciato e auto danneggiata

In un'altra circostanza, sempre nei pressi di piazza Borsellino, i poliziotti hanno fermato un parcheggiatore abusivo di 53 anni che ha tentato di estorcere denaro a un automobilista. L'uomo, anche lui già sanzionato più volte per esercizio abusivo dell'attività di posteggiatore, si è avvicinato a un turista tedesco chiedendo con insistenza il pagamento di una somma per lasciare l'auto in uno stallo libero e autorizzato alla sosta gratuita.

Al rifiuto del turista, il 53enne ha estratto una chiave e ha iniziato a rigare e danneggiare l'auto a noleggio che la famiglia tedesca aveva preso per trascorrere un pomeriggio in centro. Il turista ha immediatamente richiamato l'attenzione degli agenti delle moto volanti, che sono intervenuti per prestare assistenza. Alla vista degli agenti, il parcheggiatore ha tentato la fuga nascondendosi sotto alcune auto in sosta, ma è stato individuato e fermato.

Il turista ha sporto denuncia e l'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Per entrambi gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Un fenomeno da contrastare

L'operazione conferma l'impegno della Polizia di Stato nel contrastare il parcheggio abusivo, un'attività che spesso degenera in minacce e danneggiamenti ai danni di cittadini e visitatori. La Questura di Catania proseguirà nei controlli mirati per garantire sicurezza e legalità nelle zone più frequentate del centro storico.

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