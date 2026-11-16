DreZinnen: torna la corsa notturna. a Sesto/Sexten la 2. a “Winter Night Run

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Il 27 febbraio va in scena la Drei Zinnen Winter Night Run

La 2.a edizione si corre sulla neve di Sesto/Sexten, al via il sabato alle 18.30

Il percorso di 13 km e 238 metri di dislivello attraversa la spettacolare Val Fiscalina

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Iscrizioni aperte. Il presidente dell’ALV Sextner Dolomiten, Alfred Prenn: “Uno scenario indimenticabile”

Le prime nevicate hanno imbiancato le Dolomiti di Sesto/Sexten, regalando alle Tre Cime un primo assaggio d’inverno e della suggestiva atmosfera firmata Drei Zinnen Winter Night Run. La 2.a edizione dell’appassionante corsa sulla neve è in programma sabato 27 febbraio 2027, quando al tramonto i concorrenti sfileranno in uno degli appuntamenti sportivi più suggestivi dell’Alto Adige.

Una gara fuori dal comune, che si sviluppa nella spettacolare cornice della Val Fiscalina dove sport, natura e divertimento si fondono lungo un percorso che regala grandi emozioni a ogni passo.

A poco più di 100 giorni dal via, il comitato organizzatore ALV Sextner Dolomiten continua a lavorare per mettere in scena un’edizione ancora più entusiasmante. A coordinare l’affiatato team pusterese e i numerosi volontari impegnati nell'organizzazione è il presidente Alfred Prenn, che ha raccontato le bellezze di un territorio che regala atmosfere impossibili da dimenticare.

Con i frontalini accesi e le scarpe da running ai piedi i partecipanti percorreranno 13 chilometri e un dislivello positivo di 238 metri, immersi nella quiete della notte e accompagnati dal chiarore della luna. Un itinerario privo di particolari asperità tecniche, ma capace di regalare emozioni a ogni passo, tanto agli atleti più allenati quanto ai semplici appassionati. "È una bella occasione per scoprire la bellezza della Val Fiscalina in una veste davvero speciale – spiega Prenn –. La gara parte da Sesto e si addentra nella valle, attraversando uno degli angoli più suggestivi delle Dolomiti, ai piedi di scenari maestosi. ll percorso regala una vista spettacolare su Cima Una e sulla sua imponente parete Nord, che si sviluppa per circa mille metri di dislivello. Proseguendo si ammira anche la maestosa Croda dei Toni, prima di raggiungere il giro di boa al Rifugio Fondovalle. Per noi la Val Fiscalina è la valle più bella del mondo, un luogo speciale che richiama visitatori in ogni periodo dell’anno e che sa conquistare chiunque lo scopra”.

Il conto alla rovescia verso l’appuntamento di febbraio continua e le iscrizioni sono già aperte. La tariffa agevolata per i primi 50 posti è disponibile ancora per poco: la quota, fissata attualmente a 30 €, salirà a 35 € per i successivi 50 iscritti e raggiungerà i 40 € una volta superata anche la seconda soglia.

L’edizione 2027 della Drei Zinnen Winter Night Run guarda però anche ai più giovani: L’ALV Sextner Dolomiten ha arricchito il programma con una prova dedicata a bambini e ragazzi, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 27 febbraio con partenza alle 16.30. Anche per loro le iscrizioni sono aperte, con una quota unica di partecipazione fissata a 15 €.

Dai più piccoli, passando per gli amatori ai runner esperti: Sesto/Sexten lancia l'appuntamento a una serata ricca di adrenalina. La Drei Zinnen Winter Night Run torna per regalare nuove emozioni sulla neve, nel fascino di un evento in cui corsa, notte e divertimento diventano i grandi protagonisti.

Info: www.dreizinnenlauf.com

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