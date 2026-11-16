Nations League, Mancini dopo la sconfitta con il Belgio: analisi e prospettive future

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Al termine della sconfitta per 4-1 contro il Belgio a Bruxelles, che ha precluso all'Italia l'accesso ai quarti di finale di Nations League, il commissario tecnico Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa con un misto di delusione e consapevolezza. Nonostante il risultato negativo, il ct ha voluto sottolineare l'importanza di trarre insegnamenti anche dalle battute d'arresto.

Le parole di Mancini

"Sono serate negative che possono capitare, ma ci servirà. Da partite come queste possiamo imparare. Loro sono stati superiori", ha dichiarato Mancini. L'analisi della partita è lucida e senza sconti: "Abbiamo perso tutti i duelli, eravamo in difficoltà sulle fasce, loro erano fisicamente più avanti, più veloci". Il ct ha poi spiegato che la squadra era partita bene, ma i due gol subiti hanno messo in difficoltà gli azzurri, che hanno anche pagato lo sforzo fisico della sfida di giovedì contro la Francia. "Questa sera è andato tutto storto, perché loro sono stati bravi: loro giocano bene, fanno i gol ed è giusto che vincano", ha aggiunto.

L'amarezza e la consapevolezza

Nonostante la delusione, Mancini mantiene un certo equilibrio: "Dispiace perché eravamo arrivati qui a giocarci la qualificazione ai quarti", ha confessato, ricordando che l'Italia si era presentata a Bruxelles da prima del girone e che, con tutte le squadre appaiate, la classifica era aperta a qualsiasi scenario. "Sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo", ha concluso.

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Le parole di Barella

Anche Nicolò Barella, centrocampista azzurro, ha commentato la sconfitta: "La sconfitta fa male, brucia: però questo non ci deve far perdere il nostro focus, ovvero che dobbiamo migliorare e ritrovare entusiasmo nel giocare in azzurro. Noi siamo all'inizio del cammino, con i giovani che stanno portando energia e i vecchi che stanno ritrovando quella smarrita".

Bilancio e prospettive

Analizzando l'intero girone di Nations League, Mancini non respinge tutto: "Il bilancio credo sia positivo", ha rivendicato, sottolineando che anche dalle sconfitte, "un po' fastidiose da digerire", si possono trarre cose positive. "Io penso che noi possiamo crescere sicuramente e che queste partite ci serviranno molto per capire tante cose. Miglioreremo e potremo giocarcela", ha aggiunto, guardando con fiducia al futuro della nazionale.