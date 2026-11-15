Falso allarme a Castelfidardo: bambino di 9 anni crea con l'IA la foto di un pitone nel water

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A Castelfidardo, in provincia di Ancona, un falso allarme ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità per due giorni. Tutto è nato da una fotografia che mostrava un pitone che sbucava dal water di un'abitazione. L'immagine, diventata virale in poco tempo, aveva scatenato il panico tra i residenti e mobilitato le autorità.

L'intervento delle autorità e la mobilitazione

Alla vista della foto, sono scattate immediatamente le ricerche del rettile. I vigili del fuoco e i carabinieri forestali hanno setacciato la zona per due giorni, con l'obiettivo di catturare il serpente e mettere in sicurezza l'area. La notizia si era diffusa rapidamente, alimentando preoccupazione e curiosità.

La verità: uno scherzo con l'intelligenza artificiale

Dopo due giorni di ricerche, è emersa la verità: la foto era completamente falsa. A crearla è stato un bambino di 9 anni, che ha ammesso di aver inserito l'immagine di un pitone nel water utilizzando un'app di intelligenza artificiale. Il piccolo ha spiegato di aver voluto fare uno scherzo ai suoi amici, senza immaginare le conseguenze.

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Nessuna conseguenza legale per il minore

Il bambino si è scusato per il gesto e, data la sua età, non ci saranno conseguenze giudiziarie. L'episodio, però, serve da monito sull'uso improprio delle tecnologie di IA e sulla facilità con cui le fake news possono generare allarmi ingiustificati.

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