Roma si mobilita contro la violenza sulle donne con la corsa Corri Libera

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La capitale ha risposto con una partecipazione straordinaria all'iniziativa Corri Libera, la corsa organizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Più di diecimila persone hanno preso parte all'evento, trasformando le strade del centro di Roma in un fiume di solidarietà e impegno civile.

Un percorso carico di significato

Il tragitto ha toccato alcuni dei luoghi più iconici della città, dal Colosseo ai Fori Imperiali, passando per l'Aventino, la Piramide, il Lungotevere, la Bocca della Verità e il Teatro Marcello. Un itinerario che ha unito sport e memoria, ricordando le vittime di femminicidio e lanciando un messaggio forte contro ogni forma di abuso.

Istituzioni e cittadini uniti per un obiettivo comune

L'evento è stato promosso dai ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con il coinvolgimento del ministero della Difesa. L'organizzazione è stata curata da Sport e Salute con PuroSangue come partner tecnico, in collaborazione con Fidal e il Comune di Roma, e con il patrocinio della Regione Lazio. Alla gara competitiva hanno partecipato atleti di rilievo, tra cui il vincitore Abdikadar Sheik Ali Mohad del centro sportivo dell'Aeronautica Militare, ma soprattutto tanti cittadini comuni, studenti, volontari del Servizio Civile Universale, gruppi della Croce Rossa, associazioni delle farmaciste, Giornaliste Italiane, rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

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Un villaggio per la consapevolezza

Nel Parco di Colle Oppio è stato allestito un villaggio che per tutta la giornata di ieri e la mattinata di oggi ha ospitato stand di associazioni impegnate nella lotta alla violenza, spazi istituzionali e le premiazioni. Un luogo di incontro e riflessione che ha arricchito ulteriormente il valore dell'iniziativa, confermando come la sinergia tra sport e impegno sociale possa contribuire a costruire una cultura del rispetto e della parità.

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