Nations League, le scelte di Mancini per il Belgio: out Sebastiano Esposito
La sfida contro il Belgio a Bruxelles, valida come ultima giornata della fase a gironi di Nations League, rappresenta un banco di prova importante per l'Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha ufficializzato l'elenco dei convocati, compiendo alcune scelte destinate a far discutere, prima tra tutte l'esclusione di Sebastiano Esposito.
Le assenze e le novità nella lista azzurra
Oltre all'attaccante, restano fuori dalla spedizione anche Ricci, Gatti e Palma. Mancini ha invece deciso di puntare su alcuni giovani interessanti: Pisilli e Ahanor sono stati confermati, mentre Cisse e Liberali ricevono la loro prima convocazione in assoluto con la nazionale maggiore. Una scelta che conferma la volontà del ct di allargare le rotazioni e dare spazio a profili nuovi in vista dei prossimi impegni.
La lista completa dei convocati
Ecco i ventitré giocatori scelti da Mancini per la trasferta belga. Tra i pali: Carnesecchi, Donnarumma e Vicario. In difesa: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Palestra e Scalvini. A centrocampo: Barella, Cissé, Doumbia, Fagioli, Liberali, Pisilli, Romano e Tonali. In attacco: Pio Esposito, Koleosho, Scamacca e Vergara.
Le implicazioni per la Nations League
La partita contro il Belgio è decisiva per il cammino dell'Italia nel torneo. Le scelte di Mancini, con l'inserimento di giovani e l'esclusione di elementi come Sebastiano Esposito, delineano una strategia precisa: da un lato verificare la condizione di alcuni giocatori, dall'altro offrire esperienza internazionale a chi si sta mettendo in mostra. I tifosi azzurri attendono con curiosità le decisioni del ct, consapevoli che la sfida di Bruxelles può regalare indicazioni preziose per il futuro della nazionale.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.