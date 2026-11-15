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Nations League, le scelte di Mancini per il Belgio: out Sebastiano Esposito

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La sfida contro il Belgio a Bruxelles, valida come ultima giornata della fase a gironi di Nations League, rappresenta un banco di prova importante per l'Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha ufficializzato l'elenco dei convocati, compiendo alcune scelte destinate a far discutere, prima tra tutte l'esclusione di Sebastiano Esposito.

Le assenze e le novità nella lista azzurra

Oltre all'attaccante, restano fuori dalla spedizione anche Ricci, Gatti e Palma. Mancini ha invece deciso di puntare su alcuni giovani interessanti: Pisilli e Ahanor sono stati confermati, mentre Cisse e Liberali ricevono la loro prima convocazione in assoluto con la nazionale maggiore. Una scelta che conferma la volontà del ct di allargare le rotazioni e dare spazio a profili nuovi in vista dei prossimi impegni.

La lista completa dei convocati

Ecco i ventitré giocatori scelti da Mancini per la trasferta belga. Tra i pali: Carnesecchi, Donnarumma e Vicario. In difesa: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Ghilardi, Kayode, Palestra e Scalvini. A centrocampo: Barella, Cissé, Doumbia, Fagioli, Liberali, Pisilli, Romano e Tonali. In attacco: Pio Esposito, Koleosho, Scamacca e Vergara.

Le implicazioni per la Nations League

La partita contro il Belgio è decisiva per il cammino dell'Italia nel torneo. Le scelte di Mancini, con l'inserimento di giovani e l'esclusione di elementi come Sebastiano Esposito, delineano una strategia precisa: da un lato verificare la condizione di alcuni giocatori, dall'altro offrire esperienza internazionale a chi si sta mettendo in mostra. I tifosi azzurri attendono con curiosità le decisioni del ct, consapevoli che la sfida di Bruxelles può regalare indicazioni preziose per il futuro della nazionale.

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