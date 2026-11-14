Giappone sorprende il Brasile, Ancelotti espulso tra le polemiche

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In un'amichevole internazionale disputata a Singapore, il Giappone ha battuto il Brasile con il punteggio di 3-2, scatenando le ire del commissario tecnico Carlo Ancelotti, espulso per proteste insieme all'attaccante Raphinha. L'episodio chiave è avvenuto in pieno recupero, quando il Var non ha sanzionato un presunto fallo nell'azione che ha portato al gol decisivo di Sakamoto. Il tecnico italiano non ha trattenuto la frustrazione: «Il risultato è stato condizionato dall'arbitro», ha dichiarato, sottolineando che il direttore di gara non aveva l'esperienza necessaria per una partita di questo livello.

Le parole di Ancelotti nel post partita

Dopo l'espulsione, Ancelotti ha ritrovato la calma e ha analizzato la prestazione della sua squadra: «Al di là del risultato, credo che per 70 minuti abbiamo giocato bene», ha affermato. «Abbiamo messo in campo ciò che volevamo, ovvero giocare con intensità. Sono soddisfatto della nostra prestazione, fatta eccezione per l'avvio, che non è stato dei migliori». Nonostante le parole del ct, in Brasile la sconfitta è stata accolta con malumore.

Le critiche della stampa brasiliana

I media brasiliani non hanno risparmiato critiche alla nazionale, evidenziando un bilancio deludente nelle ultime uscite: dopo l'eliminazione ai Mondiali agli ottavi contro la Norvegia, il Brasile ha ottenuto una vittoria contro l'India e un pareggio e una vittoria contro l'Australia, prima del ko con il Giappone. «Il Brasile gioca male la maggior parte delle partite», ha commentato un critico su Sport.tv, ripreso da Globoesporte. «Ha giocatori di grande qualità, eppure la squadra è squilibrata, con lacune sia in fase difensiva sia in attacco; problemi che un allenatore del calibro di Ancelotti dovrebbe aver risolto».

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