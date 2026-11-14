Ronaldinho al Ravenna: il primo allenamento è già spettacolo

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Il primo allenamento di Ronaldinho con la maglia del Ravenna è stato un vero e proprio show. Il campione brasiliano, 46 anni, ha partecipato alla rifinitura allo stadio Benelli insieme al resto della squadra guidata da Andrea Mandorlini, mostrando tocchi di classe e passaggi a effetto che hanno entusiasmato i presenti.

Un ritorno in campo atteso

L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan era arrivato ieri in Romagna, dove è pronto a tornare in campo in occasione del derby tra Ravenna e Forlì, valido per il campionato di Serie C. La sua presenza ha già scatenato l'entusiasmo dei tifosi, che sperano di vederlo protagonista.

Le indicazioni di Mandorlini

Il tecnico Andrea Mandorlini aveva inizialmente ipotizzato un impiego nel secondo tempo, ma oggi ha lasciato intendere che potrebbe schierarlo addirittura dal primo minuto nel tridente offensivo. Una scelta che dipenderà dalle condizioni fisiche del brasiliano, ma che sicuramente accende l'attesa per la sfida.

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L'abbraccio con il progetto Ravenna

Attraverso i canali social del club, il Ravenna ha pubblicato un video che mostra Ronaldinho in azione tra gli applausi. "La leggenda brasiliana - si legge nel post - ha abbracciato il progetto del Ravenna promettendo di giocare una partita ufficiale, la promessa è diventata realtà". Un messaggio che conferma l'impegno del campione e la soddisfazione della società.

L'attesa per il derby

La sfida tra Ravenna e Forlì si preannuncia ricca di emozioni, non solo per la posta in palio ma anche per la presenza di un campione del calibro di Ronaldinho. I tifosi sono pronti a riempire gli spalti per assistere a quello che potrebbe essere l'ultimo atto di una carriera straordinaria.

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