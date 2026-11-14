Napoli Quartieri Spagnoli Polizia intensifica i controlli 100 identificati
La Questura di Napoli continua a intensificare i servizi straordinari di controllo del territorio nell'area dei Quartieri Spagnoli, una zona particolarmente sensibile della città. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.
Identificati 100 soggetti e controllati 33 veicoli
Nel corso dell'ultima operazione, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante e Montecalvario hanno identificato complessivamente 100 persone, di cui 27 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 33 veicoli e effettuati mirati posti di blocco nelle vie del quartiere.
I controlli rientrano in una strategia più ampia di prevenzione e repressione dei reati messa in campo dalle forze dell'ordine per aumentare la percezione di sicurezza e garantire la legalità in una delle zone più frequentate del capoluogo campano.
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