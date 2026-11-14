Cerca

Cronaca Campania Napoli

Napoli Quartieri Spagnoli Polizia intensifica i controlli 100 identificati

Redazione
Condividi:
Napoli Quartieri Spagnoli Polizia intensifica i controlli 100 identificati
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La Questura di Napoli continua a intensificare i servizi straordinari di controllo del territorio nell'area dei Quartieri Spagnoli, una zona particolarmente sensibile della città. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Identificati 100 soggetti e controllati 33 veicoli

Nel corso dell'ultima operazione, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante e Montecalvario hanno identificato complessivamente 100 persone, di cui 27 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 33 veicoli e effettuati mirati posti di blocco nelle vie del quartiere.

I controlli rientrano in una strategia più ampia di prevenzione e repressione dei reati messa in campo dalle forze dell'ordine per aumentare la percezione di sicurezza e garantire la legalità in una delle zone più frequentate del capoluogo campano.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
napoli quartieri spagnoli polizia stato controlli territorio questura sicurezza identificazioni precedenti

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 12 volte su 19. Oggi sono analizzate 9 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza