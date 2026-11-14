Santuccio trionfa a Wuxi nella Coppa del Mondo di spada dopo l'infortunio

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Alberta Santuccio ha centrato un successo straordinario nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Wuxi, in Cina. Dopo un infortunio al ginocchio destro rimediato meno di un mese fa a Casablanca, l'atleta ha dimostrato una determinazione fuori dal comune, vincendo la finale contro la coreana Sera Song con il punteggio di 13-12 al minuto supplementare. Questa vittoria non solo le consente di salire sul gradino più alto del podio per la quinta volta in carriera, ma la conferma anche come numero uno al mondo nella specialità.

Un rientro da record

L'infortunio al ginocchio destro aveva destato preoccupazione, ma Santuccio ha stupito tutti con un recupero lampo. La 32enne delle Fiamme Oro ha dichiarato di aver lavorato intensamente per tornare in pedana il prima possibile, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. La sua vittoria a Wuxi è ancor più significativa perché ottenuta contro avversarie di altissimo livello, tra cui la campionessa mondiale in carica.

Il cammino verso la finale

Il percorso di Santuccio è iniziato con due successi per 15-12, rispettivamente contro la canadese Nicole Xuan e la polacca Alicja Klasik. Negli ottavi di finale ha superato la russa Tatiana Gudkova con il punteggio di 14-11, mentre nei quarti ha dominato la francese Marie Florence Candassamy con un netto 13-7. In semifinale, contro l'ungherese Eszter Muhari, la gara è stata molto equilibrata e si è decisa solo al minuto supplementare, con Santuccio che ha piazzato la stoccata vincente per il 9-8. La finale è stata altrettanto combattuta, ma l'italiana ha saputo gestire la pressione e aggiudicarsi l'incontro all'ultima stoccata.

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Un messaggio di forza e resilienza

La vittoria di Alberta Santuccio a Wuxi non è solo un trionfo sportivo, ma anche un esempio di resilienza e dedizione. Dopo un infortunio che avrebbe potuto compromettere la stagione, l'atleta ha saputo reagire con grande carattere, riconfermandosi ai vertici mondiali della scherma. Questo successo assume un significato particolare in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, dove Santuccio sarà chiamata a difendere il suo titolo di numero uno al mondo.

La scherma italiana continua a raccogliere soddisfazioni e a dimostrare di essere una delle eccellenze del panorama sportivo internazionale. Con questa vittoria, Alberta Santuccio si conferma una delle atlete più talentuose e determinate del circuito, pronta a scrivere nuove pagine di storia dello sport azzurro.

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