Under 21, Baldini esalta lo spirito azzurro dopo il successo sulla Francia

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Dopo la vittoria per 2-1 sulla Francia a Laval, il commissario tecnico dell'Under 21 azzurra Silvio Baldini ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi. In particolare, ha voluto sottolineare la forza del gruppo e la qualità dei giocatori a disposizione, nonostante molti di loro siano nel giro della Nazionale maggiore. “Ho sempre detto che questo è un gruppo forte – ha dichiarato Baldini ai microfoni della Rai – ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così, ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore”.

Vittoria di carattere e intelligenza

Il tecnico ha poi analizzato la partita, evidenziando come la squadra abbia messo in campo passione, spirito di squadra e intelligenza tattica. “Stasera i ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così”, ha aggiunto. Un successo che assume un sapore speciale per come è arrivato, con i giovani azzurri capaci di soffrire e di lottare su ogni pallone.

La filosofia di Baldini: coraggio e voglia di vincere

Baldini ha poi illustrato la sua idea di calcio, sottolineando l'importanza di non temere gli avversari ma di conoscerne i punti di forza per contrastarli. “L'importante è non pensare agli avversari, altrimenti ne diventi preda. Bisogna sapere cosa fanno per farti male, ma quello che conta è la voglia di vincere, di combattere, di fare duelli capendo che si può anche perdere ma bisogna provarci, senza inganni e con coraggio”, ha proseguito il tecnico. Un messaggio chiaro ai suoi ragazzi: giocare sempre con coraggio e determinazione, senza mai arrendersi.

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Un abbraccio speciale per Camarda

Al termine della partita, Baldini ha riservato un abbraccio particolare a Camarda, autore del primo gol degli azzurri. Il giovane attaccante, classe 2008, sta vivendo un momento di difficoltà psicologica, come spiegato dallo stesso tecnico: “Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica né tecnica – ha spiegato – È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza”. Parole di grande affetto e fiducia verso un talento che, nonostante la giovane età, è già sotto i riflettori.

La vittoria contro la Francia rappresenta quindi un segnale importante per l'Under 21 azzurra, che dimostra di avere non solo qualità tecniche ma anche carattere e spirito di squadra. Un gruppo unito e consapevole dei propri mezzi, guidato da un tecnico che sa valorizzare i suoi ragazzi e proteggerli nelle difficoltà.

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