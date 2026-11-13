Alfonso Polverino è il nuovo questore di Perugia

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Prende servizio da oggi il nuovo questore di Perugia. Si tratta di Alfonso Polverino, dirigente generale della Pubblica Sicurezza, che succede nel ruolo dopo il trasferimento del predecessore. La notizia è stata diffusa dalla Questura del capoluogo umbro.

Un insediamento nel segno della tradizione

Questa mattina, prima di incontrare i vertici della polizia locale, Polverino ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato deponendo una corona presso il monumento all'interno della Questura. Un gesto simbolico che sottolinea il legame con la memoria e il senso di appartenenza all'istituzione.

Subito dopo, il nuovo questore ha incontrato i dirigenti e i funzionari della Questura, dei commissariati di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto, delle specialità della Polizia di Stato e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di polizia e dell'Amministrazione civile dell'Interno. Un primo momento di confronto per conoscere le persone che coordinerà e per condividere le priorità operative.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le prime dichiarazioni e gli incontri istituzionali

Nel corso dell'incontro con la stampa, il nuovo questore ha espresso soddisfazione per l'incarico ricevuto, assicurando massimo impegno e responsabilità per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Parole che delineano l'approccio che intende seguire: attenzione al territorio e collaborazione con le altre istituzioni.

Già nella giornata odierna, Polverino ha avviato i primi incontri con le autorità istituzionali della provincia, un calendario che proseguirà nei prossimi giorni. Un segnale di voler instaurare da subito un dialogo costruttivo con le realtà locali.

Una carriera lunga e articolata

Classe 1962, nato a Napoli ma con residenza familiare in Sardegna, Alfonso Polverino è stato promosso dirigente generale della Pubblica Sicurezza a giugno 2025, dopo aver guidato la Questura di Nuoro. La sua carriera è iniziata nel 1990, al termine del corso di formazione per vice commissario, quando fu assegnato proprio alla Questura di Nuoro come vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine Sardegna.

Nel 1992 si trasferisce a Firenze per dirigere il Nucleo Prevenzione Crimine Toscana, per poi fare ritorno in Sardegna nell'agosto 1993, alla Questura di Cagliari. Qui ricopre numerosi incarichi: vice dirigente dell'Ufficio del Personale, vice dirigente della Digos, dirigente del Commissariato di Sant'Avendrace, vice dirigente e poi reggente dell'Ufficio di Gabinetto, dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Cagliari e vice dirigente della Digos distrettuale con responsabilità della Sezione Antiterrorismo.

Dalla Digos di Cagliari alla guida di Nuoro

Dirigente della Digos di Cagliari dal giugno 2007, viene promosso primo dirigente nel 2008 e mantiene l'incarico fino al giugno 2016, quando viene nominato vice questore vicario della Questura di Verona. Nell'aprile 2018 rientra a Cagliari per assumere lo stesso ruolo. Promosso dirigente superiore nel gennaio 2019, viene assegnato all'Ufficio Centrale Ispettivo come ispettore generale; nel luglio dello stesso anno diventa dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Liguria.

Il 1° febbraio 2021 assume l'incarico di questore della Provincia di Nuoro, che ha ricoperto fino alla promozione. Nel corso della carriera, in particolare negli anni alla guida della Digos cagliaritana, ha maturato una significativa esperienza nella gestione della minaccia eversiva e terroristica, dell'ordine pubblico, delle problematiche legate alle tifoserie e delle complesse vertenze sociali e occupazionali.

Da oggi è il nuovo questore della Provincia di Perugia. Un incarico che arriva dopo un percorso professionale eterogeneo e che lo vedrà impegnato su un territorio con esigenze specifiche, dalla sicurezza urbana alla gestione di eventi pubblici.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra