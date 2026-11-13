Coppa del Mondo di combinata nordica. La Val di Fiemme è in rampa di lancio

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In Val di Fiemme, dall’11 al 13 dicembre, torna la Coppa del Mondo di Combinata Nordica

Spettacolo in gara e fuori tra lo Stadio del Salto di Predazzo e lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero

Il via della stagione di Coppa è sempre più vicino, Daniela Dejori pronta a stupire dopo ottime sensazioni

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A Predazzo i preparativi azzurri in vista della stagione, al lavoro anche lo staff di Nordic Ski Val di Fiemme

Sarà una stagione da record per la Combinata Nordica, con una Coppa del Mondo che si prepara ad attraversare sette Paesi per un totale di undici tappe tra fine novembre e marzo. I migliori atleti e le migliori atlete del panorama internazionale sono pronti a tornare protagonisti, così come lo è la Val di Fiemme nell’accoglierli dall’11 al 13 dicembre. La vallata olimpica ospiterà nel cuore delle Dolomiti trentine tre giornate di grande spettacolo, tra le piste dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero e il trampolino Large Hill HS 141 dello Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo, dove in questi giorni stanno svolgendo gli ultimi allenamenti in vista dell'esordio stagionale le combinatiste Anna Senoner, Giada Delugan e Daniela Dejori. Le tre giovani azzurre sono state convocate dal direttore tecnico Ivo Pertile per un raduno che proseguirà fino a venerdì 20 novembre, di grande importanza vista l’ormai prossimità del via. La Coppa del Mondo scatterà il 26 novembre da Ruka (FIN), mentre per la compagine femminile l'appuntamento inaugurale è fissato la settimana successiva a Trondheim (NOR).

L’entusiasmo non manca, soprattutto alla gardenese Daniela Dejori (Esercito), reduce dalla vittoria dei Campionati Italiani in Val di Fiemme e da allenamenti decisamente positivi, come racconta: “Sono molto motivata. A differenza degli anni scorsi mi sento già pronta per il via. Sono convinta del lavoro che abbiamo fatto e credo che abbiamo sfruttato al meglio il tempo a disposizione. La vittoria ai Campionati Italiani mi ha dato una bella conferma, ma anche gli ultimi allenamenti sono stati molto positivi: qualche giorno fa ho infatti stabilito il mio nuovo record personale con un salto di 135 metri. Nel fondo sto mantenendo una buona continuità e adesso voglio semplicemente entrare in gara e far vedere quello che so fare”.

Se al maschile ci sono stati grandi cambiamenti dopo i ritiri di Alessandro Pittin, Samuel Costa e Raffaele Buzzi, lo stesso è valso anche al femminile, con l’addio di una Veronica Gianmoena che per anni ha guidato le azzurre anche fuori dalle gare: “La squadra è cambiata molto – continua la classe 2002 Dejori. – Per molti anni ho avuto Veronica come punto di riferimento, per chiedere consigli, confrontarmi e trovare sostegno nei momenti complicati. Ora gli equilibri sono cambiati e mi sono ritrovata, in qualche modo, a ricoprire il ruolo che prima era suo. Noi la chiamavamo affettuosamente ‘mamma chioccia’, perché era un po' la guida di tutte”.

A meno di un mese dall'appuntamento fiemmese, cresce l'attesa: dopo il PCR di giovedì 10 dicembre, venerdì si alzerà il sipario sull’Individual Compact: i primi salti scatteranno alle 9, mentre alle 14.45 la gara si sposterà a Lago di Tesero per i 5 km femminili e i 7,5 km maschili. Sabato 12 sarà invece la volta dell’Individual Gundersen, tra le ore 8.30 e le 13. A chiudere il programma, domenica 13, sarà la Mixed Team, uno spettacolo tutto da vivere anche grazie a un programma di iniziative proposte dallo staff di Nordic Ski Val di Fiemme. Tra queste il "Jump in the Breakfast" allo Stadio del Salto, accompagnato da musica e animazione, attività dedicate agli studenti delle scuole locali e le esperienze esclusive offerte dai VIP Ticket Hospitality Fiemme Lounge.

I grandi eventi sportivi in Val di Fiemme stanno per entrare nel vivo, e dopo l’appuntamento con la Combinata Nordica sarà già il momento di pensare alla Continental Cup di salto con gli sci, in programma il 19 e 20 dicembre. A seguire sarà la volta del 21° Tour de Ski, dall’8 al 10 gennaio 2027, e dei Campionati Italiani di sci di fondo, fissati per il 16 e 17 e organizzati al fianco dell’US Cornacci.

Info: www.fiemmeworldcup.com

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