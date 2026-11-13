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Estorsione aggravata a Caserta: due misure cautelari per un imprenditore

Redazione
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Estorsione aggravata a Caserta: due misure cautelari per un imprenditore
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La Polizia di Stato di Caserta ha eseguito nella mattinata odierna due misure cautelari nei confronti di due uomini, un cinquantanovenne di Nola e un cinquantaseienne originario di Portici, indagati per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate ai danni di un imprenditore casertano. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura locale.

Le misure cautelari

Per il cinquantanovenne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico, mentre per il cinquantaseienne sono stati concessi gli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati in concorso dei reati contestati.

Le indagini della Squadra Mobile

L'attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta e diretta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è partita dalla denuncia-querela presentata dalla vittima lo scorso settembre. L'imprenditore ha riferito di aver subito pressioni per corrispondere una somma molto superiore al credito vantato da uno degli indagati. Le minacce di morte e gli appostamenti sotto casa sono culminati il 22 settembre in un'aggressione fisica, avvenuta alla presenza del figlio minore della vittima, che ha riportato lesioni.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e hanno ascoltato diverse persone informate sui fatti, raccogliendo così elementi indiziari a carico dei due indagati.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. La misura cautelare è stata adottata all'esito di un contraddittorio limitato a questa fase e il giudice del processo potrà valutare l'assenza di responsabilità.

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