Furti acrobatici in autostrada: maxi operazione della Polizia, 13 arresti e refurtiva da 700mila euro

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Un'operazione di vasta portata ha scosso il mondo della sicurezza autostradale: la Polizia Stradale ha inferto un duro colpo a un'organizzazione criminale specializzata nei furti di merce da mezzi pesanti in transito sulle autostrade italiane. Tredici persone sono state arrestate in flagranza di reato, mentre merce di lusso per un valore di circa 700mila euro è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

L'operazione Red Wolf e la rete criminale

L'indagine, denominata Red Wolf, è stata condotta dalla Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna, con il supporto dei colleghi della Sezione Polizia Stradale di Pavia e delle Sottosezioni autostradali di Modena Nord e Forlì A14. L'attività investigativa ha preso le mosse da un tentativo di furto avvenuto mesi fa lungo l'A21, ai danni di un autoarticolato in movimento. Da quel episodio, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire l'azione criminale e a individuare un gruppo dedito ai cosiddetti furti acrobatici, noti anche come surfing.

La pericolosa tecnica del surfing

Il modus operandi della banda era tanto audace quanto rischioso: un veicolo si avvicinava al semirimorchio in corsa e uno dei complici, con un salto acrobatico, si introduceva nel vano di carico attraverso un'apertura praticata sul portellone posteriore. Una tecnica che mette a repentaglio l'incolumità degli stessi criminali e degli altri utenti della strada, ma che consentiva loro di impossessarsi di merci pregiate senza fermare il camion.

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L'osservazione e gli arresti

Dopo aver monitorato a lungo gli spostamenti degli indagati, gli investigatori hanno pedinato un convoglio composto da più veicoli lungo l'A21, individuando un mezzo pesante appena depredato. Il monitoraggio è proseguito fino a localizzare le basi logistiche della banda nelle province di Pavia e Piacenza. All'alba, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione simultaneamente in due immobili, arrestando i componenti del gruppo. Durante le perquisizioni è stato recuperato l'intero carico rubato, costituito da beni di lusso, del valore di circa 700mila euro.

Le conseguenze legali e le indagini in corso

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica competente, i tredici arrestati sono stati condotti in carcere. Un'altra persona è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione, per aver messo a disposizione un locale adibito a deposito della merce rubata. Gli inquirenti non escludono che il gruppo possa essere coinvolto in altri analoghi episodi avvenuti sul territorio nazionale, e ulteriori indagini sono in corso per verificare eventuali connessioni.

L'operazione Red Wolf rappresenta un importante successo nella lotta ai furti di merce in autostrada, un fenomeno che mette a rischio la sicurezza stradale e danneggia pesantemente il settore logistico. La Polizia Stradale continua a monitorare il fenomeno per prevenire nuove azioni criminali.

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