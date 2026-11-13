Alfonso Polverino nuovo Questore di Perugia: dalla Sardegna alla guida della sicurezza umbra

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Il dott. Alfonso Polverino, 62 anni, originario di Napoli ma con residenza familiare in Sardegna, è il nuovo Questore della provincia di Perugia. La sua nomina, annunciata di recente, segna l'inizio di un nuovo capitolo nella sua lunga carriera nella Pubblica Sicurezza.

Polverino vanta un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver completato il corso di formazione per vice Commissario, nel 1990 inizia la sua carriera in Sardegna, assegnato alla Questura di Nuoro come vice Dirigente della Squadra Mobile e Dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine Sardegna. Nel 1992 si trasferisce a Firenze per dirigere il Nucleo Prevenzione Crimine Toscana, per poi far ritorno in Sardegna nel 1993, alla Questura di Cagliari.

A Cagliari ricopre numerosi incarichi di responsabilità: vice Dirigente dell'Ufficio del Personale, vice Dirigente della Digos, Dirigente del Commissariato di Sant'Avendrace, vice Dirigente e poi reggente dell'Ufficio di Gabinetto, Dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale e vice Dirigente della Digos distrettuale con responsabilità sulla Sezione Antiterrorismo. Nel 2007 diventa Dirigente della Digos di Cagliari e nel 2008 viene promosso Primo Dirigente.

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Nel 2016 è nominato Vice Questore Vicario della Questura di Verona, ma nell'aprile 2018 rientra a Cagliari con lo stesso ruolo. Nel gennaio 2019 viene promosso Dirigente Superiore e assegnato all'Ufficio Centrale Ispettivo come Ispettore Generale. Nel luglio dello stesso anno assume la direzione del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Liguria.

Il 1° febbraio 2021 diventa Questore della Provincia di Nuoro, incarico che mantiene fino alla promozione a Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza nel giugno 2025. Durante la sua carriera, in particolare negli anni alla guida della Digos cagliaritana, ha maturato una profonda esperienza nella gestione della minaccia eversiva e terroristica, dell'ordine pubblico e delle problematiche legate alle tifoserie, oltre ad aver gestito complesse vertenze sociali e occupazionali.

Dal 13 novembre 2026 è ufficialmente il nuovo Questore di Perugia, pronto a mettere a disposizione della comunità la sua vasta esperienza per garantire sicurezza e legalità.

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