Nations League: l'Italia di Mancini tra entusiasmo e assenze, sfida decisiva al Belgio

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La Nazionale italiana di calcio è tornata a sorridere. Il netto 3-1 sulla Francia a San Siro ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi e ridato alla squadra quella fiducia che sembrava smarrita dopo le recenti delusioni. Un successo che vale molto in ottica Nations League, ma che soprattutto restituisce all'Italia quel ruolo da protagonista nel panorama calcistico europeo.

Un successo che pesa

La vittoria contro i transalpini non è solo un risultato prestigioso, ma rappresenta un segnale forte: gli azzurri ci sono. Dopo aver mancato tre Mondiali consecutivi, la squadra di Mancini sembra aver ritrovato quella brillantezza e quella cattiveria agonistica che l'avevano contraddistinta nel recente passato. Il primo posto nel girone è ora un obiettivo concreto, con due risultati su tre a disposizione nella prossima sfida contro il Belgio.

Le combinazioni per il primo posto

Per garantirsi il vertice del raggruppamento e tutti i benefici del caso, l'Italia deve evitare la sconfitta a Bruxelles. Una vittoria o un pareggio con il contemporaneo successo della Francia contro un'altra avversaria assicurerebbero agli azzurri un posto tra le migliori otto d'Europa. In palio c'è anche la possibilità di essere testa di serie nelle qualificazioni a Euro2028 e di finire in un girone da quattro squadre anziché cinque. Insomma, un traguardo importante che vale la pena inseguire.

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L'infortunio di Frattesi

A rovinare parzialmente la festa per il successo sulla Francia è arrivata la notizia dell'infortunio di Davide Frattesi, autore del gol del sorpasso contro i Bleus. Il centrocampista ha riportato un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare il raduno di Appiano Gentile. Una perdita non da poco per Mancini, considerando il rendimento di Frattesi al fianco di Tonali e Barella. Il giocatore è un elemento chiave per la manovra azzurra e la sua assenza si farà sentire.

Le parole di Mancini e Malagò

Il ct Roberto Mancini non vuole fermarsi e predica calma: "Domenica può già cambiare tutto", ha avvertito, sottolineando l'importanza di non cedere all'euforia. Intanto, il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha celebrato sui social non solo il risultato, ma anche il ritrovato legame tra squadra e tifosi, parlando di identità, entusiasmo e energia positiva. Un riconoscimento al lavoro di Mancini e del suo staff, capaci di ricostruire dalle macerie. Anche Beppe Bergomi ha promosso gli azzurri, assegnando un 7,5 alla prestazione e lanciando una previsione su Pio Esposito: "È quello che può battere il record di Riva". Parole che testimoniano quanto sia cambiata la percezione di questa Nazionale, ora attesa all'ultimo passo: domenica a Bruxelles.

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