Kaja Kallas risponde alle critiche russe e rivendica il ruolo dellEuropa nei negoziati

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La tensione diplomatica tra Unione europea e Russia si infiamma dopo le dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha smentito il coinvolgimento europeo nei colloqui sullUcraina. A prendere posizione è ora Kaja Kallas, Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, che ha ribadito con fermezza il mandato ricevuto dagli Stati membri.

Il ruolo dellEuropa e le accuse russe

«Tutti gli Stati membri hanno concordato che sono io a rappresentare lEuropa in materia di politica estera e di sicurezza», ha dichiarato Kallas, rispondendo indirettamente alle critiche del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov e dell'ex presidente russo Dmitri Medvedev, che aveva definito «stupida» la presenza della leader estone al tavolo negoziale. La questione sollevata da Kallas è di principio: i russi non possono decidere chi rappresenta lEuropa, così come gli europei non pretendono di scegliere i negoziatori russi.

La strategia russa secondo Kallas

Analizzando le mosse di Mosca, Kallas ha descritto una tattica collaudata: «Prima avanzano minacce e ultimatum, poi restano in attesa, perché in Occidente si troverà sempre qualcuno disposto a offrire loro qualcosa che non avevano. E ogni volta si spingono sempre oltre». Secondo la rappresentante Ue, riconoscere alla Russia il diritto di scegliere la controparte significherebbe concederle un vantaggio indebito, alimentando richieste massimaliste. «I russi non vogliono forze forti dallaltra parte», ha aggiunto, sottolineando come la debolezza dellinterlocutore sia vista da Mosca come un'opportunità per imporre le proprie condizioni.

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Negoziati e polemiche incrociate

Le parole di Kallas arrivano dopo che Peskov aveva negato ogni richiesta di uscita dei membri Nato dallAlleanza durante i colloqui di Abu Dhabi, e dopo la smentita di Zakharova circa linclusione di rappresentanti europei nei negoziati sullUcraina, in contrasto con quanto dichiarato dagli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Il duello a distanza evidenzia la difficoltà di ricomporre un tavolo negoziale credibile, dove la legittimità dei rappresentanti è essa stessa oggetto di contesa. La Ue, attraverso Kallas, ribadisce la propria unità e il proprio ruolo, respingendo ogni tentativo di delegittimazione.

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