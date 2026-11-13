Antonelli conquista il Quirinale e invita Mattarella a Monza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Andrea Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro informale ma ricco di significato, durante il quale il giovane pilota Mercedes ha avuto modo di raccontare la sua straordinaria stagione e di invitare il Capo dello Stato a seguire un Gran Premio dal vivo.

Un casco speciale per il Presidente

Durante la visita, Antonelli ha donato a Mattarella un casco da gara con una dedica autografata sulla visiera: "Al presidente Mattarella con molta ammirazione". Il Presidente, dopo averlo soppesato, ha commentato scherzosamente: "Deve essere una liberazione quando lo togliete". Un momento di grande spontaneità che ha sottolineato il clima cordiale dell'incontro.

L'invito a Monza e la passione per i motori

Antonelli ha invitato Mattarella ad assistere a una gara, suggerendo Monza come cornice ideale. Il Presidente ha risposto con una punta di rammarico per gli impegni istituzionali, ma ha aggiunto che la presenza di un campione italiano lo sollecita molto. Kimi ha poi spiegato le difficoltà fisiche delle corse: "Noi perdiamo almeno un paio di chili a gara", ha detto, raccontando anche l'abitudine di rinfrescarsi con una vasca di acqua fredda dopo le gare più calde.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Giorni di gloria per Antonelli

La visita al Quirinale arriva al termine di una settimana intensa per il pilota: a San Marino, dove risiede con la famiglia, ha ricevuto il titolo di commendatore, e a San Siro è stato accolto da una standing ovation durante Italia-Francia di Nations League. Il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, ha commentato: "Ci ha fatto uno splendido regalo a venire". Ora per Antonelli è tempo di rientrare nel clima del circus, con tre gare ancora da disputare a partire da Las Vegas.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra