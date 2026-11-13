Alcaraz pronto per le Atp Finals di Torino: obiettivo trofeo e il ritorno di Ferrero

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Carlos Alcaraz non nasconde le sue ambizioni in vista delle Atp Finals di Torino. Nel corso del media day riservato alla stampa, il numero 2 del ranking mondiale ha parlato apertamente del suo stato di forma e degli obiettivi che si è prefissato per il torneo che chiude la stagione.

Un traguardo chiaro: il trofeo delle Finals

"Sollevare il trofeo è un grande obiettivo per me", ha dichiarato lo spagnolo, sottolineando come la preparazione sia stata intensa e mirata: "Mi sono allenato molto per arrivare qui preparato. Ho giocato molte partite che chiedevano molto al fisico ma mi sento bene e sono pronto". Parole che confermano la determinazione del campione iberico, reduce da una stagione fitta di impegni e desideroso di chiudere in grande sul palcoscenico torinese.

L'emozione di ritrovare Ferrero nel box avversario

Uno dei temi più curiosi affrontati in conferenza stampa riguarda Juan Carlos Ferrero, storico allenatore di Alcaraz, che ora seguirà Ben Shelton. "Sarà un po' strano", ha ammesso il numero 2 al mondo. "È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Ma sono entusiasta e non vedo l'ora di incontrarlo e di parlargli".

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Alcaraz ha poi aggiunto: "Credo che farà un ottimo lavoro con Ben, porterà grandi miglioramenti al suo gioco. Sono davvero entusiasta di vederlo nel box di Ben, a seguirlo come allenatore, e di osservare i progressi che Ben farà come giocatore, dato che è un elemento chiave. Insomma, non vedo l'ora di ritrovarlo qui, di parlargli e di scambiare due chiacchiere. Sono davvero felice".

Le Atp Finals di Torino: il palcoscenico dei grandi

Le Atp Finals rappresentano da anni uno degli appuntamenti più attesi del calendario tennistico, ospitate a Torino e capaci di richiamare i migliori otto giocatori del mondo. Per Alcaraz si tratta di un'occasione importante per aggiungere un altro prestigioso titolo alla sua carriera e per misurarsi ancora una volta con i rivali più forti del circuito.

La condizione fisica dichiarata dallo spagnolo e la sua mentalità competitiva lasciano intendere che lo spettacolo non mancherà. I tifosi italiani e non solo attendono di vedere se il campione iberico riuscirà davvero a sollevare quel trofeo che rappresenta, per sua stessa ammissione, un grande obiettivo personale.

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