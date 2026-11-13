Cobolli pronto per le Atp Finals: un torneo da vivere come una festa

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Flavio Cobolli si prepara a vivere la sua prima esperienza alle Atp Finals di Torino, un torneo che per lui rappresenta molto più di un semplice appuntamento sportivo. Intervistato durante il media day, il tennista romano ha paragonato questa competizione a una sorta di Coppa Davis in singolare, sottolineando quanto il pubblico italiano e lo stadio possano regalargli emozioni intense.

Un traguardo frutto di sacrifici

Cobolli ha spiegato di voler vivere questa settimana come una festa, consapevole che partecipare alle Atp Finals non è cosa che capita tutti i giorni. "Credo di dover vivere questa settimana appieno come una festa - ha detto - perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e credo di esserci arrivato dopo tanti anni di sacrifici". Il tennista ha poi aggiunto che da domenica sera la festa finirà e inizierà il torneo, con un mood diverso e uno spirito più combattivo.

Pressione e opportunità

Il giocatore non nasconde che ci saranno momenti di pressione e che la settimana sarà complicata, fatta di tante prime volte. Tuttavia, Cobolli si descrive come un giocatore che si esalta nei grandi palcoscenici e contro i grandi avversari. "Essere qua e fare questo torneo non credo che capiti a tutti e se ci arrivi vuol dire che devi essere temuto. Credo che sia la chiave di questa settimana", ha concluso.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra