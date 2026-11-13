Arrestato all'aeroporto di Orio al Serio: deve scontare 13 anni e pagare 730mila euro

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Un controllo di frontiera si è trasformato in un arresto decisivo per la giustizia. È accaduto il 13 novembre all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove gli agenti della Polizia di Frontiera, impegnati nelle verifiche sui passeggeri in arrivo da Paesi extra-Schengen, hanno identificato un cittadino pakistano di circa 55 anni, residente in provincia di Bergamo, sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione.

L'uomo, stando a quanto ricostruito, deve scontare una pena residua di 13 anni di reclusione e pagare una multa di circa 730 mila euro. Il provvedimento era stato emesso nel marzo 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

Le condanne e i reati contestati

La posizione giudiziaria dell'uomo è complessa e affonda le radici in vicende risalenti a diversi anni fa. Nel 2014 era già stato condannato in via definitiva per reati di falsità commessi in provincia di Bergamo nel 2011. A questa si è aggiunta, nel 2024, un'ulteriore condanna definitiva per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione a fatti avvenuti tra il 2009 e il 2010 nelle province di Pescara, Chieti, L'Aquila e Cosenza.

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L'arresto è scattato al termine dei controlli di rito. Dopo l'identificazione, gli agenti hanno eseguito l'ordine di carcerazione e accompagnato l'uomo presso la Casa circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare la pena.

Un'operazione di routine che si rivela preziosa

L'episodio dimostra ancora una volta l'importanza dei controlli di frontiera negli scali aeroportuali, spesso cruciali per intercettare latitanti e persone ricercate dalla giustizia. L'aeroporto di Orio al Serio, hub trafficato per i voli internazionali, si conferma un punto di passaggio sorvegliato con attenzione dalla Polizia di Stato, che attraverso la Polizia di Frontiera svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza del territorio.

L'uomo, ora detenuto, dovrà affrontare il lungo periodo di reclusione previsto dalla condanna definitiva, oltre al pagamento della cospicua sanzione pecuniaria.