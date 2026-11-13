Under 21 Italia Francia 2-1 amichevole Camarda e Lipani protagonisti
La Italia Under 21 inizia nel migliore dei modi il proprio ciclo di amichevoli internazionali. A Laval, i ragazzi guidati da Silvio Baldini hanno superato la Francia Under 21 con il punteggio di 2-1 nella prima delle due sfide in programma durante la sosta per le nazionali.
Un secondo tempo deciso dai giovani azzurri
Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa si è accesa: al 9' Francesco Camarda ha sbloccato il risultato, portando avanti gli azzurrini. La reazione transalpina è arrivata poco dopo, al 16', con il pareggio firmato da Versini. Ma l'Italia non si è scoraggiata e al 23' ha trovato il gol vittoria con Lipani, che ha fissato il definitivo 2-1.
Prossimo impegno: Belgio a Livorno
Il cammino della Under 21 proseguirà lunedì prossimo allo stadio di Livorno, dove gli azzurrini affronteranno il Belgio in un'altra amichevole. Un'occasione importante per Baldini di valutare la crescita del gruppo in vista dei prossimi impegni ufficiali.
La vittoria contro la Francia rappresenta un segnale incoraggiante per il movimento giovanile italiano, che continua a lavorare per costruire una generazione competitiva a livello internazionale.
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