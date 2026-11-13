Under 21 italiana supera la Francia in amichevole con una doppietta

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L'Italia Under 21 ha ottenuto una prestigiosa vittoria per 2-1 contro la Francia Under 21 nell'amichevole disputata allo Stade Francis Le Basser di Laval. La partita rappresenta il primo di due test per gli azzurrini durante la sosta dedicata alle nazionali maggiori.

La cronaca del match

Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra guidata da Silvio Baldini è passata in vantaggio al 9' della ripresa con un preciso colpo di testa di Francesco Camarda, che ha anticipato il portiere francese su un cross dalla destra. La reazione transalpina è stata immediata: al 16' Mathis Versini ha pareggiato i conti con un tiro dal limite dell'area che si è infilato all'angolino basso.

Gli azzurrini non si sono scoraggiati e al 23' hanno trovato il gol vittoria con Luca Lipani, abile a sfruttare una respinta corta della difesa francese e a battere il portiere con un diagonale preciso. Nel finale i padroni di casa hanno provato ad alzare il baricentro, ma la difesa italiana ha retto bene, portando a casa un successo importante per il morale.

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Prossimo impegno

L'Italia Under 21 tornerà in campo lunedì prossimo allo stadio Armando Picchi di Livorno per affrontare il Belgio in un'altra amichevole di lusso. Sarà un'ulteriore occasione per il tecnico Baldini di valutare la condizione dei suoi ragazzi in vista dei prossimi impegni ufficiali.

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