Cannavaro beffato dalla Russia dopo il doppio vantaggio crolla il suo Uzbekistan

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La nazionale asiatica perde per 3 a 2 in amichevole dopo aver incassato tre reti in nove minuti tra il settantesimo e il settantanovesimo

Un doppio vantaggio non basta all’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che vede sfumare la vittoria contro la Russia in un finale amaro. Nell’amichevole del 12 novembre, la nazionale asiatica passa dal 2 a 0 alla sconfitta per 3 a 2, subendo tre gol tra il 70° e il 79° minuto.

A cambiare il volto della partita sono Nikolay Komlichenko, protagonista con una doppietta, e Aleksey Miranchuk, autore della rete che completa il sorpasso. Per il commissario tecnico italiano resta il rammarico di non aver difeso un margine importante nell’ultima parte dell’incontro.

Uzbekistan avanti con l’autorete di Melekhin e il gol di Karimov

La gara si mette subito in discesa per la squadra di Cannavaro. Dopo appena cinque minuti, un’autorete di Melekhin consegna il vantaggio ai padroni di casa, consentendo all’Uzbekistan di affrontare il resto del primo tempo con il risultato a favore.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

All’inizio della ripresa arriva anche il raddoppio firmato da Karimov. Il 2 a 0 crea le condizioni per chiudere positivamente l’amichevole, ma non spegne la reazione della Russia.

Il risultato rimane invariato fino al 70° minuto, quando la partita cambia direzione.

Komlichenko riapre la partita e Miranchuk completa la rimonta

È Komlichenko a interrompere l’equilibrio della ripresa. L’attaccante russo accorcia le distanze al 70° e, cinque minuti più tardi, torna a segno per il 2 a 2.

L’Uzbekistan perde così in pochi minuti tutto il vantaggio accumulato. La Russia sfrutta il momento favorevole e al 79° trova anche il gol della vittoria con Miranchuk, ex giocatore dell’Atalanta.

Dal primo gol russo alla rete del definitivo sorpasso trascorrono appena nove minuti. Un passaggio decisivo che trasforma una partita favorevole alla nazionale asiatica in una sconfitta difficile da digerire.

Per Cannavaro una lezione sulla gestione del vantaggio

Al di là del risultato di un’amichevole, il finale offre a Fabio Cannavaro un tema preciso su cui lavorare: la capacità della squadra di reagire quando l’avversario riapre l’incontro.

Il doppio vantaggio rappresenta un elemento positivo della prestazione, ma le tre reti ravvicinate richiamano l’attenzione sulla tenuta difensiva e sulla gestione dei momenti di difficoltà. Dopo il primo gol subito, l’Uzbekistan non è riuscito a fermare la rimonta e a proteggere il risultato.

Una serata che lascia indicazioni utili per il lavoro del commissario tecnico, insieme al rimpianto per una vittoria sfuggita quando mancavano venti minuti alla fine.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra