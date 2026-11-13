Galassi brilla a Berna: argento in Coppa del Mondo di spada

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Il giovane spadista Matteo Galassi ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nella tappa di Coppa del Mondo di spada maschile che si è svolta a Berna. Il 21enne romagnolo, al suo secondo podio consecutivo in stagione dopo l'esordio a Casablanca, si è arreso solo in finale all'olimpionico ungherese Siklosi con il punteggio di 15-12. Per lui si tratta della sesta volta sul podio nel massimo circuito internazionale, un risultato che conferma il suo talento e la sua costanza ad alti livelli.

La finale contro l'olimpionico Siklosi

La finale ha visto Galassi opposto a un avversario di grande esperienza come Siklosi, che ha saputo gestire i momenti decisivi dell'assalto

. Nonostante la sconfitta, il giovane italiano ha dimostrato ancora una volta di poter competere con i migliori al mondo, cedendo solo di misura (15-12) e raccogliendo un argento che ha il sapore di una conferma.

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Santarelli settimo, beffato nel derby azzurro

Sulle pedane svizzere si è messo in luce anche Andrea Santarelli, che ha chiuso al settimo posto. Il suo cammino si è interrotto nei quarti di finale contro lo stesso Galassi, in un derby tutto italiano che ha regalato emozioni ma che ha negato a Santarelli l'accesso alle semifinali e la possibilità di lottare per una medaglia. La prestazione resta comunque positiva e testimonia la buona salute della scherma italiana in questa specialità.

Un podio che vale tanto

Per Galassi, questo argento rappresenta un ulteriore passo avanti in una carriera ancora giovane ma già ricca di soddisfazioni. La sua capacità di salire sul podio con regolarità (sei volte in carriera) lo pone tra i prospetti più interessanti della spada maschile internazionale. Il secondo posto di Berna, inoltre, gli permette di consolidare la sua posizione nel ranking mondiale e di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti stagionali.

La Coppa del Mondo di spada maschile proseguirà con altre tappe, e gli azzurri, forti di questi risultati, si preparano ad affrontare le prossime sfide con determinazione e consapevolezza dei propri mezzi.

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