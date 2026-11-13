Torino, writers cadono da Palazzo Nuovo: due feriti gravi e tre denunciati
Un'azione notturna finita in tragedia quella avvenuta intorno alle 4 di questa mattina a Torino, dove due writers sono precipitati da un'altezza di almeno dieci metri mentre tentavano di raggiungere la facciata di Palazzo Nuovo, sede dell'Università degli Studi. I due uomini, muniti di bomboletta spray e intenzionati a realizzare un murales, si erano calati dall'edificio utilizzando delle corde, con l'appoggio da terra di un terzo complice.
La dinamica dell'incidente
Secondo una prima ricostruzione, le corde sulle quali i due erano vincolati hanno ceduto per cause ancora in corso di accertamento, provocando una caduta rovinosa. Immediati i soccorsi: entrambi i writers sono stati trasferiti in codice rosso presso gli ospedali CTO e San Giovanni Bosco di Torino. Le loro condizioni sono gravi ma al momento non sarebbero in pericolo di vita.
Le indagini e le denunce
I Carabinieri del Nucleo Informativo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno denunciato a piede libero tre uomini, rispettivamente di 35, 36 e 42 anni. Le accuse, formulate dalla Procura di Torino, sono di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di edifici e terreni e interruzione di pubblico servizio. I provvedimenti sono stati emessi durante le indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza.
Un fenomeno in crescita
L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle azioni di guerrilla art e sul confine sottile tra espressione artistica e reato. Palazzo Nuovo, storico edificio torinese, era già stato preso di mira in passato da writers e artisti di strada, ma mai si era verificato un incidente di questa gravità. Le autorità invitano alla prudenza e ricordano che simili imprese mettono a rischio l'incolumità delle persone e comportano conseguenze penali significative.
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