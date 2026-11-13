New Orleans, navi si scontrano sul Mississippi: passeggeri in acqua e feriti

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Un incidente navale ha scosso il lungofiume di New Orleans, dove due imbarcazioni si sono scontrate nelle acque del Mississippi, scatenando il panico tra i presenti. Le immagini diffuse sui social mostrano la American Heritage, una nave turistica, che ruota rapidamente mentre alcuni passeggeri, aggrappati disperatamente al fianco dell'unità, tentano di mettersi in salvo. La scena, ripresa da video amatoriali, è diventata virale in poche ore.

La dinamica dell'impatto

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra navi sarebbe avvenuto in una zona trafficata del fiume, non lontano dal centro città. L'imbarcazione American Heritage avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo la collisione, costringendo l'equipaggio a manovre di emergenza. I passeggeri, colti di sorpresa, si sono trovati in pochi istanti con l'acqua alle caviglie e hanno cercato di raggiungere le vie di fuga. Alcuni sono finiti in acqua e sono stati recuperati dai soccorritori.

Soccorsi e bilancio dei feriti

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente: squadre di emergenza, tra cui vigili del fuoco e guardia costiera, hanno lavorato per trarre in salvo i passeggeri rimasti a bordo e coloro che erano caduti nel fiume. Al momento, il numero dei feriti non è stato confermato ufficialmente, ma si parla di diverse persone medicate sul posto. Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza delle imbarcazioni coinvolte.

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Un evento che riaccende i riflettori sulla sicurezza fluviale

L'episodio di New Orleans riporta l'attenzione sui rischi legati alla navigazione sul Mississippi, un'arteria vitale per il commercio e il turismo. Mentre i video continuano a circolare, cresce l'attesa per un bilancio definitivo e per le spiegazioni delle autorità. La speranza è che episodi simili possano essere evitati con controlli più severi e procedure di sicurezza aggiornate.

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