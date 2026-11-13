Truffe agli anziani: la prevenzione dei Carabinieri di Avellino blocca dieci raggiri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel territorio della provincia di Avellino, i Carabinieri del Comando Provinciale stanno portando avanti un'intensa attività di contrasto alle truffe agli anziani, un fenomeno odioso che continua a mietere vittime. L'obiettivo è duplice: da un lato reprimere i reati, dall'altro prevenire attraverso una capillare campagna di sensibilizzazione.

Una rete di collaborazione per la sicurezza

Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Franca Fico, l'Arma irpina ha intensificato gli incontri di prossimità con la cittadinanza. Questi momenti di confronto stanno creando una vera e propria rete di collaborazione sul territorio: grazie alle segnalazioni che arrivano alle Stazioni dei Carabinieri, diffuse in tutti i comuni, è possibile diffondere informazioni in tempo reale e attivare controlli tempestivi.

Il caso di ieri: dieci anziani non cadono nella trappola

Proprio grazie a questa attività informativa, nella giornata di ieri ben dieci anziani tra il mandamento baianese e il comune di Monteforte Irpino hanno riconosciuto la truffa tentata da un interlocutore telefonico che, presentatosi come appartenente alle forze di polizia, chiedeva il pagamento di denaro o la consegna di monili in oro. Le vittime, insospettite, hanno subito avvisato i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno intensificato la vigilanza nelle zone interessate, evitando ulteriori raggiri e avviando le indagini.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'importanza della prevenzione

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova l'invito a prestare la massima attenzione a questo tipo di truffe, che colpiscono soprattutto le persone anziane. Ancora una volta, determinante si è rivelata l'attività di informazione e sensibilizzazione portata avanti da tempo in tutta la provincia, attraverso incontri pubblici finalizzati a fornire ai cittadini gli strumenti utili per riconoscere i tentativi di truffa e difendersi.

È fondamentale non fidarsi di chi, con telefonate, messaggi o visite a domicilio, chiede denaro o oggetti preziosi sostenendo di agire per conto di familiari in difficoltà o per presunte cauzioni. In tali circostanze è opportuno verificare immediatamente con il familiare interessato e segnalare ogni episodio sospetto al 112 o al più vicino Comando dei Carabinieri.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra