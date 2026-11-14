Meteo weekend 14 e 15 novembre: tra schiarite e nuove piogge in arrivo. Segui Meteo Radar di InfoOggi
Sabato più stabile al Nord ma con temperature in calo mentre domenica una perturbazione riporterà il maltempo soprattutto al Centro e in Campania
Il meteo del weekend del 14 e 15 novembre 2026 propone una breve pausa dal maltempo, seguita da un nuovo peggioramento. Sabato le schiarite saranno più ampie sulle regioni settentrionali, mentre sul versante tirrenico del Centro-Sud resisteranno nubi e precipitazioni sparse. Domenica una nuova perturbazione interesserà soprattutto le regioni centrali e la Campania, con piogge in estensione anche verso parte del versante adriatico.
A caratterizzare il fine settimana sarà anche il calo delle temperature, più evidente al Nord e nelle prime ore del mattino. La tregua, quindi, non coinciderà con un ritorno a condizioni miti e stabili su tutta l’Italia.
Meteo sabato 14 novembre con più sole al Nord e instabilità sul Tirreno
La giornata di sabato 14 novembre vedrà un temporaneo aumento della pressione sulle regioni settentrionali. Il miglioramento sarà più evidente a Nord-Est, mentre a Nord-Ovest la nuvolosità potrà risultare più presente, con qualche debole precipitazione sui rilievi piemontesi.
Sul Centro-Sud tirrenico rimarranno condizioni variabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Piovaschi potranno interessare soprattutto il Lazio meridionale, la Campania e la Calabria tirrenica, oltre a parte della Sardegna.
Dalla serata è atteso un nuovo aumento delle nubi a partire dai settori occidentali, primo segnale del passaggio perturbato previsto per domenica.
Nord tra schiarite e aria più fresca
Al Nord prevarrà il tempo asciutto, con cieli più aperti sulle regioni orientali e maggiori addensamenti su quelle occidentali. Non si escludono deboli piogge localizzate sui rilievi del Piemonte.
Le temperature massime si porteranno generalmente tra 11 e 14 gradi, in diminuzione rispetto a venerdì. I venti settentrionali contribuiranno a rendere l’aria più fresca, soprattutto nelle zone esposte.
Centro e Sardegna con nubi irregolari e piogge localizzate
Al Centro il tempo sarà in buona parte asciutto, ma non ovunque soleggiato. Le precipitazioni residue interesseranno principalmente il Lazio meridionale, mentre sulle altre regioni si alterneranno nubi e aperture.
In Sardegna resterà possibile qualche piovasco, in un contesto variabile. Le massime saranno comprese indicativamente tra 11 e 14 gradi in diverse città dell’interno, fino a circa 18 gradi a Roma.
Sud e Sicilia con maggiore variabilità in Campania e Calabria
Al Sud gli annuvolamenti saranno più frequenti lungo il versante tirrenico. Campania e Calabria tirrenica potranno registrare precipitazioni sparse, generalmente irregolari e di modesta intensità.
Sul resto delle regioni meridionali e in Sicilia prevarrà una nuvolosità variabile, con spazio anche per le schiarite. Le temperature massime oscilleranno tra circa 14 gradi a Potenza e 23 gradi a Palermo.
Domenica 15 novembre tornano le piogge soprattutto al Centro
Il cambiamento più significativo arriverà domenica 15 novembre, quando una nuova perturbazione favorirà un peggioramento sulle regioni centrali e su parte del Sud.
Le precipitazioni interesseranno soprattutto Toscana centro-meridionale, Umbria, Lazio e Campania, con successivo coinvolgimento delle Marche. Lungo il versante tirrenico saranno possibili anche rovesci, mentre sulle altre aree i fenomeni risulteranno più discontinui.
Per seguire lo spostamento delle precipitazioni durante il weekend, il consiglio è consultare il Meteo Radar di InfoOggi, utile per monitorare l’evoluzione del tempo nella propria zona.
Nord con molte nuvole e qualche piovasco
Sulle regioni settentrionali la domenica sarà spesso grigia, ma le piogge non risulteranno diffuse. Qualche precipitazione potrà interessare la Liguria orientale e l’Emilia-Romagna, mentre altrove saranno più probabili condizioni asciutte.
Le massime si manterranno generalmente tra 9 e 13 gradi. Il primo mattino sarà freddo, con possibili gelate nei fondovalle alpini dove si verificheranno sufficienti schiarite notturne.
Centro e Sardegna tra passaggio perturbato e successive aperture
Il Centro Italia sarà l’area maggiormente coinvolta dal peggioramento. Piogge più frequenti sono attese su Toscana centro-meridionale, Umbria, Lazio e Marche, con possibile interessamento anche di Roma.
Su Abruzzo e Molise i fenomeni saranno più deboli e irregolari, con settori che potrebbero rimanere asciutti. In Sardegna, dopo una fase instabile, potranno affacciarsi delle schiarite.
Le temperature massime saranno comprese tra circa 12 gradi a Firenze e Perugia e 18 gradi a Roma.
Sud con piogge più frequenti in Campania
Al Sud il cielo sarà spesso coperto su Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni risulteranno più consistenti in Campania, mentre sulle altre due regioni saranno generalmente meno intense e discontinue.
Su Calabria e Sicilia prevarranno nubi irregolari alternate ad aperture. Le massime cambieranno poco, con valori indicativi tra 13 gradi a Potenza e 23 gradi a Palermo. I venti meridionali potranno rinforzare a tratti, rendendo i mari generalmente mossi.
Allerta meteo sabato 14 novembre con arancione in Emilia Romagna
Per sabato 14 novembre 2026 è prevista allerta arancione per rischio idraulico sulla Pianura bolognese e sulla Pianura modenese. L’allerta gialla interessa invece specifici settori di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Campania e Umbria. I livelli riguardano le zone indicate nel bollettino, senza estendersi automaticamente all’intero territorio regionale. protezionecivile.gov.it
Allerta gialla per rischio idraulico
|Regione
|Zone interessate
|Emilia-Romagna
|Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana, Collina bolognese
|Marche
|Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4, Marc-5
|Toscana
|Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca
Allerta gialla per rischio idrogeologico
|Regione
|Zone interessate
|Campania
|Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele
|Emilia-Romagna
|Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese
|Marche
|Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4, Marc-5, Marc-6
|Toscana
|Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Reno
|Umbria
|Chiascio-Topino, Alto Tevere, Nera-Corno
Una temporanea attenuazione delle piogge non implica necessariamente la conclusione delle criticità: i corsi d’acqua e i terreni già interessati dal maltempo possono richiedere attenzione anche durante le schiarite. Per le indicazioni sul proprio comune occorre seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.
Meteo lunedì 16 novembre e tendenza per la prossima settimana
Lunedì 16 novembre si profila un nuovo peggioramento, con precipitazioni al Nord e lungo le regioni tirreniche fino alla Campania. I settori adriatici centro-meridionali dovrebbero rimanere più riparati, con maggiori possibilità di tempo asciutto.
La prima parte della settimana potrebbe mantenere condizioni instabili, con ulteriori occasioni di pioggia fino a mercoledì. In seguito si intravede una maggiore presenza dell’alta pressione, ma tempi ed estensione del miglioramento andranno confermati con i prossimi aggiornamenti.
Per organizzare spostamenti e attività all’aperto, continua a seguire il Meteo Radar di InfoOggi e controlla l’evoluzione delle precipitazioni nella tua zona.
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